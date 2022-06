Beernemnaars kennen hun gemeente het best

Hoe goed ken jij je gemeente? Dat was de insteek van de gemeentequiz die onze krant de afgelopen weken organiseerde. Een geweldig succes, waaruit ook blijkt dat de inwoners van Beernem het best op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt in hun gemeente.

De gratis gemeentequiz die we de afgelopen weken organiseerden, in de krant en online, is nu al een succes. Onze medewerkers, die hun dorp, gemeente of stad op hun duimpje kennen, stelden daarbij telkens twintig vragen op, goed voor 67 lijvige quizzen. Dat zijn de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten, aangevuld met grensgemeenten als Maldegem, Komen-Waasten en Zulte. Bijna 40.000 West-Vlamingen speelden al mee, met heel uiteenlopende scores als gevolg.

De beste leerling van de klas blijkt voorlopig Beernem te zijn. Hoe heet de oudste cafébazin van Beernem? Welke dieren worden er opgevangen bij Nally? Waarom zitten er LEGO-blokjes in de muren? Hoe heet de jongste wielerclub? De inwoners van Beernem zijn aardig vertrouwd met wat er leeft. Zij haalden een gemiddelde score van bijna 16 op 20.

Hakken over de sloot

Burgemeester Jos Sypré is opgetogen met het resultaat. “Een opsteker, want we willen dat onze inwoners zich goed voelen in de gemeente, dat ze zich hier thuis voelen. Dat merkten we ook in de coronaperiode: de onderlinge betrokkenheid, de warme solidariteit en de fierheid was gigantisch. Bovendien hebben we veel mensen die hier wonen van oudsher, maar ook nieuwkomers worden hier heel snel opgenomen in de gemeenschap. Dus in die zin ben ik niet zozeer verrast van het resultaat, maar ik ben wel een uiterst tevreden burgervader!”

Beernem wordt overigens op de voet gevolgd door Ruiselede, met Kuurne die de top drie vervolledigt. Voor verschillende steden en gemeenten is het dan weer met de hakken over de sloot. Opvallend: daarbij maakten Roeselare, Brugge en Oostende geen goede beurt, al valt het vast ook te verklaren dat deze steden de afgelopen jaren sterk gegroeid zijn en een instroom kennen van mensen buiten de stad die niet altijd vertrouwd zijn met volksfiguren en zo. Slechts één gemeente krijgt een buis. De inwoners van Jabbeke haalden een gemiddelde score van 9,6 op 20. Maar de quiz blijft online staan, dus misschien halen ze Beernem nog in…

