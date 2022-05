Beernemnaar Jonas Defruyt neemt deel aan Mister Gay Belgium: “Sector verliest talent door vooroordelen”

Jonas Defruyt is een van de twaalf finalisten van de Mister Gay Belgium-verkiezing. De 34-jarige Beernemnaar is actief in de bouwsector en wil met zijn deelname het taboe over de sector bij andere holebi’s doorbreken.

Op een afgelegen boerderijtje in Oostveld opent de breedglimlachende Jonas Defruyt de deur voor een volgend interview. Sinds de bekendmaking van de finalisten werd hij al meermaals aangesproken voor interviews en artikels. “Maar dat doe ik met plezier hoor”, lacht Defruyt. “Elke deelnemer koos voor deze wedstrijd een eigen campagne met een specifiek thema waar we belang aan hechten. Deze verkiezing is dus helemaal geen schoonheidswedstrijd, integendeel. De organisatie hecht veel meer belang aan de thema’s waarvoor je staat. Andere deelnemers zetten zich bijvoorbeeld in tegen gaybashing of voor bodypositivity, diversiteit in het onderwijs en zelfacceptatie.”

Al van kleins af aan wist Defruyt dat hij in de bouwsector aan de slag wilde. Na een middelbare opleiding in het technisch onderwijs in Aalter begon hij meteen te werken als elektricien-loodgieter. Daarbij deed hij onderhoud bij grote installaties. Net na zijn middelbaar uitte de Beernemnaar zich ook als holebi.

Steun van ouders

“Dat deed ik niet met opzet na het secundair, maar ik wilde daar gewoon weinig fuzz rond creëren. Ik zat op een technische school met heel veel jongens, dus ik wilde dat gewoon op de achtergrond houden. Zelf merkte ik bij mezelf dat jongens me meer aantrokken toen ik op zestienjarige leeftijd naar fuiven in de buurt ging. Andere vrienden beleefden dan hun kalverliefde, en ik voelde dat niet. Daar werd duidelijk dat ik op mannen val.”

De bouwsector lijkt een heel stoere en conservatieve wereld, maar ik heb dat nooit zo ervaren

Ook thuis gingen de ouders van Jonas heel goed om met zijn coming-out. Hij kreeg naar eigen zeggen altijd de volle steun van zijn ouders. “Zowel op relationeel als professioneel vlak stonden zij helemaal achter mij. Verder in de familie ken ik nog twee andere holebi’s en ik zeg mijn ouders soms al lachend dat het bij ons genetisch bepaald is.”

Ook bij zijn werkgevers werd de finalist van de Mister Gay Belgium-verkiezing goed onthaald. Nu werkt hij als toonzaalverkoper van badkamers en daar werd zijn deelname aan de verkiezing toegejuicht. “Mijn baas vroeg de dag na de bekendmaking van de finalisten zelfs posters om in de toonzaal open te hangen”, lacht hij. “Ik heb eigenlijk nooit een negatieve ervaring gehad in de bouwsector. Hoewel dat voor de buitenwereld een heel stoere en conservatieve wereld lijkt, heb ik dat nooit zo ervaren. Ik vind dat ook die verhalen naar buiten mogen komen.”

Personeelstekort

Op die manier hoopt Defruyt dat andere holebi’s beseffen dat een job in de bouw minder moeilijk is dan gedacht. De sector kampt met een personeelstekort en dat wil de Beernemnaar mee helpen oplossen. “Als sommigen door hun geaardheid niet in een bepaalde job willen stappen, komt dat de sector niet ten goede. Ik denk dat we talent verliezen omdat mensen vooroordelen over onze sector hebben en dat is bijzonder jammer”, vertelt de finalist. “Samen bouwen we aan een toekomst vol geluk”, besluit hij met zijn eigen slagzin.

Op 12 november wordt uit de twaalf finalisten een winnaar verkozen. Stemmen kan via de website van Outtv. Daar moeten stemmers ‘België’ selecteren, alvorens ze een stem uitbrengen.