Beernem voorziet unieke wandeling met Kiekeboes in Bulskampveld

Nog tot 31 augustus 2023 kan men met de Kiekeboes, die inmiddels 45 jaar jong zijn, meedoen aan een unieke wandeling, waar aan het Kiekeboes-verhaal een quiz is verbonden. Samen met de Standaard Uitgeverij en A World of Fun werkte de provincie een familiewandeling uit met een exclusief ‘De Kiekeboes-verhaal’.

“Tijdens de 5,7km lange wandeling ontdekken de deelnemers niet alleen het prachtige provinciedomein, maar lossen ze mee het mysterie in dit originele Kiekeboes-verhaal op”, legt gedeputeere Jurgen Vanlerberghe uit.

“Er staan 21 borden in het domein gelinkt aan de wedstrijd. Bij 19 van de 21 borden moeten de deelnemers een letter of cijfer invullen bij het respectievelijke cijfer op het deelnameformulier. De letters vormen samen een slogan. Tot 31 augustus kan men het ingevulde formulier deponeren in de brievenbus aan het Urbancafé op het domein. De prijzenpot bestaat uit een verblijf voor vier personen in Hotel Soll Cress in Sint-Idesbald, plus een consumptiebon van honderd euro, drie keer tien De Kiekeboes-albums en enkele andere prijzen. Drie trekkingen zullen volgen; eind september, voor de zomer van 2023 en op het einde van de zomer 2023. Bij de infostand van het domein kan men terecht om de formulieren op te halen”, legt de gedeputeerde uit. (Regi)