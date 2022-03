Beernem verwelkomt haar nieuwe inwoners

Op dinsdag 22 maart vulde de foyer van OC De Kleine Beer zich met nieuwe inwoners. Bij het onthaal werd iedereen ingedeeld volgens bepaalde locaties en na het welkomstwoordje van burgemeester Jos Sypré (CD&V) werden drie groepen op sleeptouw genomen door buurtambassadeurs, schepenen en raadsleden. Na de rondleiding volgde nog een receptie.

“De verwelkoming van nieuwe inwoners was normaal voorzien het najaar 2021, maar corona gooide roet in het eten”, aldus de burgemeester. “We zijn blij dat we de verwelkoming vandaag kunnen realiseren. We verwelkomen de inwoners, die tussen oktober 2020 en september 2021 in onze mooie gemeente zijn komen wonen.”

“In totaal zijn er 671 nieuwe inwoners. Met deze groepen trekken we rond naar het gemeentehuis, het Sociaal Huis en de bibliotheek. We sluiten deze avond af met een receptie met Beernemse streekproducten. Tijdens de receptie kunnen de nieuwe inwoners terecht bij info standen van de politie, De Woonwinkel en dienstencentrum Mirte.”

(RB)