Beernem vangt 15 Oekraïense gezinnen op

In Beernem is alles in gereedheid gebracht om een 15-tal personen op de vlucht uit Oekraïne collectief op te vangen. Ze kunnen terecht in studio’s van de Congregatie van de Broeders van Liefde op de campus van PC Sint-Amandus. Naast deze collectieve opvang kunnen Oekraïense vluchtelingen in Beernem ook rekenen op gezinsopvang.

“In een eerste fase stelt PC Sint-Amandus een 10-tal studio’s ter beschikking, maar indien nodig kunnen we opschalen tot 20 studio’s”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Gespecialiseerde hulp

“We zijn PC Sint-Amandus heel dankbaar dat ze het voormalig rusthuis Sint-Arnoldus openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. We vinden het belangrijk om in eerste instantie in te zetten op collectieve opvang.”

“Bij collectieve opvang kunnen we de mensen iets beter begeleiden, gelet op de mogelijke trauma’s die deze gezinnen meemaakten. PC Sint-Amandus kan bovendien gespecialiseerde psychiatrische hulp aanbieden.”

Kandidaat-gastgezinnen

Burgemeester Jos Sypré merkt op dat er in zijn gemeente erg veel solidariteit is voor de vluchtelingen. “30 Oekraïense vluchtelingen hebben al een plek gevonden bij familie en vrienden in Beernem. Daarnaast kunnen we rekenen op nog een 12-tal kandidaat-gastgezinnen die klaarstaan om mensen op te vangen.”

Schepen van Sociaal Beleid Vicky Reynaert (Vooruit) vult aan: “Bovendien bieden bewoners zich spontaan aan om de Oekraïense nieuwkomers te begeleiden, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de winkel, de apotheek of bij de uitbouw van het vrijetijdsleven.”