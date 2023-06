Beernem opent nieuwe sociale superette ‘Den Uniek’: Ontmoeting is hier even belangrijk als winkelen”

Op vrijdag 2 juni opende de gemeente Beernem de nieuwe sociale superette Den Uniek. Daarmee wordt de voedselbedeling omgevormd tot een buurtwinkel met vaste winkelrekken waar mensen zelf hun voeding kunnen uitkiezen. Bovendien kunnen ze er ook terecht voor een ontmoeting met de buurtmedewerker van het Sociaal Huis.

Het leuke behangpapier in Den Uniek is een knipoog naar vroeger, toen, nog voor de komst van de supermarkt in de gemeente, Den Uniek een kruidenierszaak was. “Bovendien is iedereen op zich uniek”, legt projectmedewerker Charlotte Stevens uit. “Vandaar de keuze voor deze naam”, lacht ze.

Terwijl mensen die recht hebben op voedselbedeling vroeger een pakket overhandigd kregen, kunnen ze nu zelf hun voedsel uitkiezen. “Met een kaart van het Sociaal Huis kunnen zij per maand voor een bepaald bedrag aan voedsel kiezen in de nieuwe sociale superette. De kaart kan worden verkregen na een sociaal en financieel onderzoek door het Sociaal Huis.”

“Het voedsel wordt geleverd door de regionale voedselbank in Kuurne, via de Voedselploeg, het samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in de Brugse regio en via onze Beernemse lokale handelaars, waar we zeer dankbaar voor zijn”, legt schepen van Sociale Zaken Vicky Reynaert (Vooruit) uit.

Den Uniek ligt net naast ontmoetingscentrum De Klaver van Covias, dat meewerkt aan het project. Bij hen kan je ook terecht voor een ontmoeting of kop koffie. “Eigenlijk staat die ontmoeting even centraal als het voedsel dat mensen hier kunnen verkrijgen. Men kan hier terecht voor vragen of een babbel met ons, medewerkers van het Sociaal Huis.”

In de sociale superette helpen vrijwilligers van vzw De Beernemse Notenkraker, ’t Veldzicht, Covias en de gemeente zelf.

Den Uniek is elke dinsdag open van 14 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 11.30 uur. Wie wil meehelpen als vrijwilliger, mag contact opnemen met het Sociaal Huis Beernem: charlotte.stevens@beernem.be