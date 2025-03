Beernem is opnieuw ‘Dorp van de Ronde’, wedstrijd start officieel in Bruggestraat

De koersgekte slaat opnieuw toe in Beernem, want ook dit jaar mag de gemeente zich ‘Dorp van de Ronde’ noemen. De Ronde van Vlaanderen gaat officieel van start in de Bruggestraat in Oedelem en trekt vervolgens door de dorpskernen van Oedelem, Beernem en Sint-Joris, vooraleer de renners richting Vlaamse Ardennen trekken.

Op zondag 6 april wordt de Ronde van Vlaanderen omstreeks 10.10 uur officieel op gang gevlagd door de koersdirecteur. Na een neutralisatie van 8,3 kilometer begint de wedstrijd ter hoogte van de bushalte Pinstraat in de Bruggestraat in Oedelem. Het parcours blijft grotendeels hetzelfde in vergelijking met twee jaar geleden, al passeert de karavaan dit keer ook door Sint-Joris.

“De doortocht door het centrum van onze drie deelgemeentes levert gegarandeerd een fantastische sfeer op”, zegt burgemeester Jos Sypré. “We bereiden ons voor op een groot volksfeest. Dankzij de inzet van de verenigingen is er in elke deelgemeente een evenement voorzien.”

Festiviteiten

Eerder hadden we het al over het evenement van Team Blend CC. Zij organiseren twee dagen voordien al een afterwork, in voorbereiding op de Ronde. Twee dagen later opent de feesttent aan het grasplein van O.C. De Kleine Beer al om 8.30 uur. Om 10.30 uur verzamelen de supporters om de renners te verwelkomen wanneer ze door Beernem rijden. Daarna kan iedereen de rest van de koers live volgen op groot scherm, terwijl een heerlijke BBQ de innerlijke mens versterkt.

Ook de gemeente zelf draagt haar steentje bij om de feeststemming aan te wakkeren. “We voorzien in spandoeken met slogans, organiseren fietseducatie voor de eerste graad in de lagere scholen, en wie langs het parcours woont, krijgt een unieke vlag”, vervolgt de burgemeester. “Daarnaast is er een etalagewedstrijd bij de lokale handelaars.”

De lokale horeca doet mee en op heel wat plaatsen kan de koers live gevolgd worden op televisie of groot scherm. Om de koers veilig te laten verlopen, wordt het parcours op zondag 6 april tussen 10 en 11 uur volledig afgesloten. Vanaf middernacht geldt een parkeerverbod langs de route. Bovendien is glaswerk langs het parcours tot na de passage verboden.