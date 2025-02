Beeld van patrones Brugs begijnhof krijgt grondige renovatie dankzij cheque van meer dan 10.000 euro van Gidsen met een Hart

De Brugge Foundation heeft van de Gidsen met een Hart een cheque van maar liefst 10 051 euro ontvangen. Daarmee wordt de restauratie gefinancierd van het patronesbeeld van de H. Elisabeth dat al meer dan een eeuw de gevel van de Begijnhofkerk siert. Bovendien kan de restauratie nog tot 20 maart gevolgd worden door het publiek.

De 10.051 euro die de Brugge Foundation – een stichting die erfgoed koestert en in stand houdt – heeft ontvangen van de Gidsen met een Hart is het resultaat van de opbrengst van de erfgoedbenefiet Groot Hart Begijnhof eind vorige zomer. De Gidsen met een Hart zijn een groep officiële stadsgidsen die 3,5 jaar lang samen op de gidsenschoolbanken zaten en in 2017 afstudeerden. “Elk jaar organiseren we onder de naam Groot Hart een benefietactie waarvan de opbrengst naar de restauratie van een Brugs erfgoeddoel gaat”, zegt David Serlet van Gidsen met een Hart. “In totaal schonken we al 40.000 euro aan Brugs erfgoed.”

Ook de Brugge Foundation heeft een groot hart voor erfgoed en nam daarom samen met de Gidsen met een Hart het initiatief om het beeld van de H. Elisabeth van Thüringen, patrones van het Begijnhof, te restaureren. Ook de portaalnis van de Begijnhofkerk wordt opgefrist. Het beeld is eigendom van de stad Brugge, dat haar akkoord gaf voor het initiatief. Het vertoont ernstige vervuiling en schade. “Brugge Foundation zal voor deze restauratie minstens een gelijkaardig bedrag als dat van Gidsen met een Hart bijleggen, want de raming van dit project bedraagt om en bij de 20.000 euro”, zegt Ingrid Leye van Brugge Foundation.

Wie de restauratie van naderbij wil volgen kan nog tot 20 maart terecht in het atelier van restauratrice Maura Ribeiro dat tijdelijk naar Begijnhof 3 werd overgebracht. Elke dinsdag en donderdag tussen 15.30 uur en 17.30 uur wordt het atelier even open gesteld. “Onder begeleiding kan je de restauratrice aan het werk zien en mee volgen hoe het patronesbeeld zijn schoonheid herwint”, zegt Ingrid Leye. “Dit is echt uniek voor Brugge. Bovendien valt dit open restauratieatelier net in de mooiste periode van het jaar om het Begijnhof te bezoeken: die van de bloeiende paaslelies.”