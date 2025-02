Bedrijven en politie houden positieve veiligheidsactie op plek waar jonge scholier zwaargewond raakte: “Zichtbaar zijn is erg belangrijk”

Woensdagochtend vond een grote sensibiliseringsactie plaats langs de Roterijstraat op de grens met Sint-Eloois-Vijve en Waregem. Bedrijven Balta en DL Chemicals hielden samen met politiezone Mira alle fietsers tegen om hen te controleren op verlichting. Maar gestraft werden ze niet. “We willen vooral benadrukken hoe belangrijk zichtbaarheid is. We geven alle fietsers daarom een gratis lichtje, fluojas en trakteren op een koffiekoek.”

Op 18 januari vorig jaar werd een jonge fietser uit Meulebeke in de Roterijstraat aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur van een extern bedrijf sloeg in het duister de oprit van DL Chemicals in, maar merkte de aankomende fietsers niet op. Een 18-jarige scholier werd gegrepen en raakte levensgevaarlijk gewond. Ongeveer op diezelfde plek vond woensdagochtend tussen 7 en 9 uur een sensibiliseringsactie plaats, om zwakke weggebruikers aan te moedigen goed zichtbaar te zijn in het verkeer.

In het kader van WarMegem voert politiezone Mira deze week verschillende verkeerscontroles en -acties uit. Woensdag sloeg de lokale politie de handen in elkaar met de Waregemse bedrijven Balta en DL Chemicals. “Het is nu een goed jaar geleden dat er bij de ingang van onze site een zwaar ongeval plaatsvond. Het liep bijna fataal af, maar we horen dat de jongeman goed herstelt”, vertelt Claude Devos, operational director bij DL Chemicals. “Eind vorig jaar besloten we om samen een actie op te zetten ter bescherming van de zwakke weggebruikers.”

Positief

“We willen de mensen die hier passeren een hart onder de riem steken en hen op een positieve manier duiden op het belang van zichtbaarheid in het verkeer. Dat is erg belangrijk. We houden alle fietsers tegen, maar niemand wordt gesanctioneerd. We bieden hen tijdens de controle een koffiekoek aan en iedereen gaat verder met een fluojasje en een extra licht op de fiets. Onze actie heeft uiteraard meer kracht door de samenwerking met de lokale politie.”

Ook de vader van het intussen 19-jarige slachtoffer uit Meulebeke woonde de actie bij. “Mijn zoon stelt het redelijk goed. Het herstel gaat vooruit en hij blijft positief. Ik heb vijf kinderen en sommige hebben het nog steeds erg moeilijk. Eentje gaat naar de psycholoog om de grote impact te verwerken”, reageert Sigurd Bruneel. “We zijn blij dat deze actie georganiseerd wordt, zeker met de politie erbij. Sensibiliseren kan nooit kwaad.”

Spijtig ongeval

“Ik zie dat veel jonge mensen in orde zijn, dat is schitterend om te zien. Zichtbaar zijn is erg belangrijk. Dat voorkomt veel ongevallen. Helaas was het vorig jaar een menselijke fout, die kan je nooit uitsluiten. Mijn zoon zijn verlichting marcheerde en er reed iemand bij met een fluojas aan. De straat zelf was ook in orde en de sneeuw was geruimd op het fietspad. De chauffeur heeft hen gewoon niet opgemerkt, het is een spijtig ongeval.”

De jongen was toen op weg naar de Sint-Paulusschool campus VTI. Dat was woensdag ook het geval bij drie vrienden, allemaal in orde. “Onze lichten waren ok. We werden goed gecontroleerd en kregen er een gratis lichtje bij een fluohesje en een verse boterkoek bij”, klinkt het.