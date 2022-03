Bedrijf uit Meulebeke schenkt twee ton biologische shampoo en douchegel aan vluchtelingen uit Oekraïne

Hairborist produceert samen met vrijwilligers twee ton shampoo en douchegel voor de Oekraïense vluchtelingen. Zo wil het bedrijf de vluchtelingen helpen en hoopt het om ook andere bedrijven aan te sporen tot het produceren van hulpgoederen. De productie startte op zondag 20 maart in de productiefaciliteit van het bedrijf te Meulebeke. Het vullen van de flessen gebeurt eveneens daar tijdens het weekend van 26 en 27 maart.

Het merk Hairborist is een Belgisch bedrijf dat professionele kappersproducten fabriceert en distribueert aan kapperszaken. Op zondag 20 maart produceerden ze al 2 ton shampoo en douchegel. Het personeel van het bedrijf kwam vrijwillig helpen om de productie klaar te krijgen.

Dit gebeurde in hun productiefaciliteit die zich bevindt in Meulebeke. Op zaterdag 26 en zondag 27 maart start de vulling van 8000 flessen. Het vullen gebeurt eveneens door vrijwilligers, namelijk Belgische kappers die met het merk werken.

Geschikt voor baby’s en kinderen

De shampoo en douchegel bestaat uit natuurlijke en biologische ingrediënten en heeft een pH-neutrale samenstelling. Hierdoor is het zeer zacht voor het haar en de huid, wat het geschikt maakt voor de allerkleinsten. Iedereen kan het dus gebruiken. Ouders hoeven zich geen zorgen te maken over de samenstelling. Het is compleet veilig voor het ganse gezin.

Iedereen draagt steentje bij

Eigenaars en oprichters, Frédéric Bodart en Bernadette De Coster, hopen met hun actie ook andere ondernemingen te motiveren om hetzelfde te doen. Ze contacteerden verschillende bedrijven om te mee te helpen. Het Nederlandse bedrijf Frapak was meteen enthousiast en leverde de flessen.

Andere bedrijven wezen de aanvraag jammer genoeg af. “Mocht elk bedrijf openstaan voor het helpen produceren van hulpgoederen, zouden meteen alle getroffen regio’s geholpen kunnen worden. Hopelijk kunnen we andere ondernemingen inspireren om toch ook hun steentje bij te dragen.”, aldus Frédéric Bodart.

Levering Oekraïense ambassade

Na het vullen van de flessen, vertrekt de lading naar de Oekraïense ambassade te Brussel. Daar verzamelen ze alle hulpgoederen om een inventaris te maken. Zij zullen de shampoo en douchegel verdelen over de getroffen gebieden.