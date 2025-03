Bednet Pyjamadag mikt bij tiende editie op recordsteun aan zieke leerlingen

Bednet viert vandaag, vrijdag, de tiende editie van de Bednet Pyjamadag. Met die actie roept de organisatie iedereen op om in pyjama of andere slaapkleding naar school of het werk te gaan uit solidariteit met zieke jongeren en kinderen. Met de jubileumeditie wil de organisatie het “wereldrecord” steun aan zieke leerlingen breken.

Bednet bieddt een vorm van online afstandsonderwijs aan voor leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen. Kinderen hebben alleen een laptop en een internetverbinding nodig om Bednet te gebruiken. Vorig jaar maakten 2.032 leerlingen ervan gebruik om lessen te volgen, een stijging van 38 procent ten opzichte van 2023.

Dit jaar, met de tiende editie van Pyjamadag, wil Bednet het “wereldrecord” steun breken. Dat lijkt te lukken, zegt de organisatie, want al meer dan 130.000 mensen schreven zich in voor de campagne. “Het is geen officieel meetbaar record, maar we willen een ongezien signaal van steun geven aan alle zieke leerlingen”, zegt Mathieu Tallon, directeur van Bednet.