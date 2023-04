Bedevaart te voet naar Halle

Als de lente in het land is, worden ook bedevaarten nieuw leven ingeblazen. De corona zorgde echter voor een noodgedwongen pauze. Door een samenwerking van Anzegem, Vichte, Heestert, Deerlijk en Beveren-Leie is ook de voetbedevaart naar Halle er weer.

Jozef Polfliet is sinds vele jaren verbonden met de organisatie. “De bedevaart gaat dit jaar door op 5 en 6 mei. Een nacht en een dag stappen met als algemeen thema Wij bidden tot O.-L.-Vrouw van Halle dat de vrede in de wereld hersteld mag worden.” De groep verzamelt vrijdag 5 mei om 17.30 uur in het buurthuis van de Molenhoek voor een korte startplechtigheid. Daarna gaat het via Oudenaarde de nacht in om bij het krieken van de dag in Ophasselt te vertrekken om dan via Meerbeke en Pepingen naar Halle te stappen.

Om 16 uur is er in de basiliek van het bedevaartsoord een dankmis. Zaterdagvoormiddag vertrekt er vanuit de regio een bus naar Halle. De familie en vrienden van de stappers vervoegen hen om eventueel het laatste deel vanuit Pepingen mee af te leggen. Jozef Polfliet: “Wij zorgen voor maximale veiligheid van de groep. Vrijwilligers zorgen voor de organisatie en bevoorrading. Wij hebben verzorgers mee en op een tocht van 75 km is dit geen luxe.” Voor inlichtingen en inschrijvingen: Jozef Polfliet (056 70 39 78 of polflietjoz@gmail.com) en Paul Vandenbogaerde Paul (0475 30 88 93). (MVD)