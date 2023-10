‘Bedankt, sterkmakers’ zet medewerkers kinderopvang Hooglede in de bloemetjes

Elke medewerker uit de kinderopvang werd vorige week in de spotlights gezet met de actie Bedankt, sterkmakers. Op vrijdag 13 oktober 2023 werd door het Huis van het Kind een ontmoetingsmoment voor onthaalouders en kinderbegeleiders van Hooglede georganiseerd.

“Tijdens dit moment werden ze extra in de spotlights gezet uit dank voor hun inzet. Geen taak of klus is voor hen te veel om een kinderhart te doen smelten. Van een creatieve duizendpoot die in een handomdraai de speelhoek in een nieuw thema omtovert, van een sympathieke en goedlachse verschijning die elk kind de warmste zorgen biedt, tot de handigste Harry die elke ochtend iedereen met de grootste glimlach verwelkomt.”

“Elk kind in Hooglede krijgt dankzij deze sterkmakers een warme start in het leven waarbij ze kunnen spelen, leren en groeien. Van de eerste voorzichtige stapjes, tot ze met vrolijke sprongen de wereld kunnen ontdekken. Zo bouwen we vanuit de kinderopvang mee aan de toekomst”, aldus schepen Julie Misplon die zelf meedraaide in de drie vestigingen van de naschoolse opvang De Boomgaard.

(EVG)