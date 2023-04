Bedankingsreceptie voor alle vrijwilligers van vaccinatiecentrum in Bredene

Als blijk van waardering voor hun inzet tijdens de voorbije vaccinatiecampagnes kregen alle vrijwilligers van het vaccinatiecentrum in Bredene een bedankingsreceptie aangeboden.

De burgemeesters van De Haan en Bredene benadrukten er het belang van de inzet van al deze mensen en bedankten hen in naam van alle inwoners van beide gemeenten. Na het welkomstwoord was er een uitgebreide receptie, opgeluisterd door liveband Gold Collective.

Bredene en De Haan sloegen in 2021 de handen in elkaar om al hun inwoners te vaccineren in MEC Staf Versluys.