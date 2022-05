Bedankingsnamiddag in WZC OLV Gasthuis voor leerlingen OLVi die voelschorten maakten

De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut maakten voelschorten voor de bewoners van het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Die leerlingen werden bedankt tijdens een bedankingsnamiddag.

“In ons woonzorgcentrum vinden we het belangrijk om alle bewoners te bereiken. Met het team van ‘Wonen en Leven’ wordt hier ten volle op ingezet. We kijken wat we bewoners kunnen aanbieden zowel tijdens activiteiten als doorheen de dag. Voor mensen met een vergevorderde dementie zetten we het laatste jaar in op prikkels. Het is vaak niet eenvoudig om de juiste prikkels te kunnen aanbieden. We willen voldoende prikkelen, maar zijn ons ook bewust van te veel prikkels”, vertelt Inge Pouseele van WZC OLV Gasthuis.

Één van de acties die in het kader daarvan werd ondernomen, zijn de voelschorten. “In samenwerking met de afdeling ‘mode’ van het OLVi Poperinge werden een achttal voelschorten gemaakt. Deze schorten kunnen op de schoot van de bewoners gelegd worden en zijn voorzien van felle kleuren en allerlei materiaal zoals knopen, ritsen, parels, kantjes en balletjes waaraan geprutst kan worden. Op die manier kunnen we tegemoetkomen aan hun behoefte naar een prikkeling van hun zintuigen en worden ze rustiger en minder angstig.” De leerlingen en leerkrachten werden bedankt voor hun werk tijdens een bedankingsnamiddag.