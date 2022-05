Bebouwde kom wordt uitgebreid op ‘t Rozeveld in Torhout

De bebouwde kom op de wijk ‘t Rozeveld in Torhout wordt gevoelig uitgebreid, met name vanaf de plaats langs de Rozeveldstraat waar het recent gerealiseerde fietspad vanuit Veldegem ophoudt. Dat betekent een langer stuk met een snelheidsbeperking van 50 km per uur in plaats van 70 km per uur. En pas op: er staat al enkele jaren een flitspaal.

De Rozeveldstraat werd gedeeltelijk heraangelegd om rioleringswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het ideale moment om tegelijk een dubbelrichtingsfietspad en een verkeerspoort te voorzien. Het geheel betekent een fikse verbetering voor de zwakke weggebruiker, die nu veilig van Veldegem naar Torhout kan fietsen en omgekeerd.

Start van bebouwde kom aan nieuwe verkeerspoort

“De wegwerkzaamheden aan de Rozeveldstraat zijn achter de rug”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad. “Aangezien het nieuwe dubbelrichtingsfietspad stopt aan de verkeerspoort tussen de woningen met de huisnummers 100 en 104, vinden we het verstandig om daar voortaan de bebouwde kom te laten starten. Vanaf dat punt gebeurt het fietsen richting wijkkern namelijk in gemengd verkeer. Dat houdt in dat we de bebouwde kom verruimen van de woning met huisnummer 74 naar het stuk tussen de huizen met de nummers 100 en 104.”

“De verkeerspoort maakt de autobestuurders attent op de overschakeling van fietspad naar gemengd verkeer. Vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid is het logisch dat de bebouwde kom er begint en het gemotoriseerde verkeer er vertraagt.”

N-VA, bij monde van raadslid Ward Baert, juichte de aanpassing toe. De gemeenteraad keurde het punt anoniem goed.