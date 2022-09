Beatrun verhuist naar Sint-Eloois-Vijve en gaat samenwerken met Lichtjes aan de Leie

De sfeervolle loopwedstrijd Beatrun vindt dit jaar op vrijdag 25 november plaats in Sint-Eloois-Vijve. Voor de logistieke organisatie wordt er samengewerkt met Lichtjes aan de Leie, de warme herfstwandeling én herfstmarkt die een dag later plaatsvindt op het kerkplein.

De twee bekende activiteiten, die zich de voorbije jaren telkens in dezelfde periode afspeelden, slaan voor het eerst de handen in elkaar. Op zaterdag 26 november kunnen opnieuw duizenden wandelaars en kijklustigen deelnemen aan Lichtjes aan de Leie van de Vijfse Middenstand. Na een warme verlichte wandeltocht kunnen de stappers terecht bij de kraampjes op de herfstmarkt. Tijdens de vooravond van dit groots gebeuren in Sint-Eloois-Vijve zullen er voor het eerst ook duizenden bezoekers afzakken naar de deelgemeente. De organisatie van de recreatieve loopwedstrijd Beatrun verhuist namelijk van het centrum van Waregem naar de oevers van de Leie.

Kosten reduceren

Gezien beide organisaties dit jaar actief zijn in dezelfde regio, hebben ze de koppen bij elkaar gestoken om elkaars evenement te versterken. “Om de energie en logistieke kosten te reduceren, gaan we nauw samenwerken”, vertelt Maxim Declercq van Beatrun. “Dat is beter voor de algemene organisatie van beide events, voor het milieu, de ordediensten en voor Stad Waregem. Bovendien zoeken we samen naar duurzamere oplossingen op vlak van afvalverwerking, parkeerbeleid en materiaalgebruik.” Het startschot van de Beatrun wordt dit jaar gegeven aan horecazaak De Porcherie. Daar zal ook de afterparty plaatsvinden. (LV)