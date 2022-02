Bea en Ludo zijn vrijwilligers in wzc Maria Rustoord in Ingelmunster: “Grote dankbaarheid”

Van zondag 27 februari tot en met zondag 6 maart vindt de ‘Week van de vrijwilligers’ plaats. Ook wzc Maria Rustoord in Ingelmunster schenkt aandacht aan de 110 vrijwilligers, die er broodnodig zijn. Ludo Callewaert en Bea Abeel zijn twee van die vrijwilligers, die zich met veel plezier belangeloos inzetten voor de bewoners.

Marleen Geldhof, animator en coördinator van de vrijwilligerswerking in het wzc Maria Rustoord, heeft meer dan de handen vol om de werking van de vrijwilligers te verzekeren. “In theorie hebben we er nu 110. Door corona zijn er enkele taken weggevallen, waardoor er een aantal vrijwilligers de voorbije twee jaar niet meer actief zijn geweest. Ook een aantal pastorale vrijwilligers komt voorlopig niet meer en het koor staat op non-actief. De toekomst van het koor is zelfs nog onzeker.”

“Iedere vrijwilliger helpt bij de taak of activiteit die hem of haar het best ligt”, weet Marleen. “Dat is belangrijk bij vrijwilligerswerk. Dankzij corona kregen we er een paar nieuwe vrijwilligers bij, zoals Ludo en zijn echtgenote Frieda uit Ardooie. En de Stijn Streuvelslaan telt nu ook leerkracht Robby als jonge vrijwilliger, die begon tijdens de coronaperiode en die verder blijft komen. Tijdens de vrijwilligersweek krijgen ze allemaal een bedankingskaartje. Het feest zelf is voorzien voor eind juli. Door corona konden we zelfs al twee jaar geen vrijwilligersfeest organiseren.”

Nood aan een babbel

De 67-jarige gepensioneerde bankbediende Ludo Callewaert uit Ardooie is sinds het najaar van 2020 actief als vrijwilliger. Ook zijn echtgenote is regelmatig van de partij, afhankelijk van de opvang van de kleinkinderen. Ludo komt per week twee voormiddagen langs. “Ik ben gestart om mijn eigen vrije tijd op te vullen, nadat ik na mijn pensioen meer vrije tijd had. Ik begon als logistiek medewerker: afruimen, de mensen heen en weer voeren…”

Hier leerde ik nieuwe mensen kennen, die zelfs vrienden zijn geworden

In coronatijd merkte hij dat de mensen meer nood hadden aan een babbel. “Ze zagen iemand in de gang passeren en ze waren blij wanneer je eens een babbeltje kon slaan”, vertelt Ludo. “Ik werk altijd op de Hugo Verriestlaan. Zo creëer ik een band met de 41 bewoners én met het personeel. Niet iedereen wil een babbel. Sommige mensen komen praktisch niet uit hun kamer. Je moet dat zelf een beetje aanvoelen.”

Bewoonster Charlotte Serroels (84) verblijft twee jaar in het wzc Maria Rustoord. “Ludo is een crème van een man. Hij is altijd vriendelijk, slaat een praatje. Vanaf ’t eerste moment hadden we een goede band. Hebben we een korte discussie, dan komt het door het veldrijden. Ludo is immers supporter van een andere veldrijder dan ik”, lacht Charlotte, de weduwe van Roger Verledens.

Babbelstraat

De 63-jarige Bea Abeel uit Izegem is sinds 2008 vrijwilligster in het wzc Maria Rustoord. “Ik stond in het onderwijs en ben nu met pensioen. In 2008 werd ik vrijwilliger. Eén jaar later werd mijn moeder opgenomen in het dagcentrum. Pater Gerard zocht mensen als lector en om de communie te bedelen.”

Nu is Bea een namiddag per maand te vinden in de cafetaria en ook op vrijdagnamiddag voor de misviering en daarna de bedeling van de communie. “We doen dat met een zestal vrijwilligers”, vertelt Bea, die dit vrijwilligerswerk niet meer kan missen. “Ik voelde mij hier heel vlug thuis. Ik begon de bewoners te kennen, maar ook de vrijwilligers. Sommigen zijn zelfs vrienden geworden. Voor corona, toen pastor Hilde er nog was, hadden we regelmatig onze vergaderingen. We worden enorm gewaardeerd. Ik besef nooit dat ik aan het werken ben.”

“Toen we de communie begonnen te bedelen, was dat nieuw. We deelden de communie uit en vertrokken. Na een tijdje wilden de mensen ook een praatje slaan. Dan was het eerst de communie delen en pas dan de babbel. We waren plots veel langer onderweg”, lacht Bea, terwijl Charlotte en Ludo aan het praten zijn over de Babbelstraat. “Inderdaad, onze Hugo Verriestlaan is precies de Babbelstraat”, lacht Charlotte.

Hoe willen Ludo en Bea mensen aanmoedigen om ook vrijwilliger te worden? “Probeer het gewoon, het is écht waar de moeite”, benadrukt Ludo. “Je leert andere mensen kennen. De dankbaarheid is zo groot”, vult Bea aan. “Je kan ook vrijwilligerswerk zoeken dat laagdrempelig is. In een wzc is er altijd iets te doen.”