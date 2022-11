BC Filou lanceert benefiet voor Lucien & Lizette, de restaurants getroffen door gasontploffing

Basketbalclub Filou oganiseert op donderdag 15 december een benefietavond voor Lucien & Lizette, de lunchbars gerund door mensen met een beperking, die zwaar getroffen werden door de gasontploffing van 13 oktober in Oostende.

Op het kruispunt van Christina- en Ooststraat deed zich op donderdag 13 december een drama voor. Een gasontploffing vernietigde onder meer het hoekpand waar zich soepbar Lizette bevond, een soepbar gerund door mensen met een beperking van de voorziening Duinhelm. Ook de naburige pastabar Lucien, ook van Duinhelm, raakte zwaar beschadigd. Beide bars zijn nu gesloten.

Basketbalclub Filou organiseert nu een benefiet om te helpen de bijzondere bars uit hun as te doen herrijzen. Op donderdag 15 december vindt een benefietavond plaats, die om 18 uur begint met een vipbuffet verzorgd door medewerkers van Lucien en Lizette. Om 20 uur volgt een benefietshow gepresenteerd door Marcel Vanthilt en met comedians Piv Huvluv en Piet De Praitere en zanger Paul Michiels. De bars blijven open na de show en in de vipzaal volgt nog een meet & greet met de artiesten.

Tickets

Het benefiet vindt plaats in de basketzaal Filou, Coretec Dôme aan de Northlaan in Oostende. Tickets zijn nu al verkrijgbaar en kosten 20 euro voor het vipbuffet en 20 euro voor de showavond. Je kan ook een steunkaart van 10 euro kopen, die meteen ook geldt als gratis toegangsticket voor een match van BC Filou Oostende.

Tickets zijn te koop op de site van BCO of via www.bit.ly/ticketsFilouOostende, elke werkdag op het secretariaat van BCO in de Northlaan 13 en bij de vertegenwoordigers van Lucien & Lizette.

(HH)