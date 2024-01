B&B ‘t Lang Leven sluit na 15 jaar de deuren: “We brachten positief verhaal”

Luc Vanneste (62) en Annie Desaever (63) uit Ichtegem hebben besloten om de B&B die ze 15 jaar lang met veel plezier hebben uitgebaat, voorgoed te sluiten. Geen gemakkelijke beslissing, maar ze kijken met warme gevoelens terug op die periode.

Luc en Annie kochten meer dan 27 jaar geleden een oude boerderij in de Vinkensveldstraat, met in het achterhoofd de gedachte dat zij er op termijn graag een bed & breakfast wilden uitbaten. Na de nodige verbouwingen – de oorspronkelijke schuur werd hun woonhuis – werd het bijgebouw aangepakt en omgetoverd tot gastenverblijf met drie kamers.

Gasten van overal

In de loop der jaren kregen Luc en Annie gasten uit alle windhoeken over de vloer. Luc herinnert zich een Zuid-Afrikaan die in Ieper kwam deelnemen aan de Vredesmarathon, Annie denkt dan weer spontaan aan de vele mensen die meerdere keren bij hen logeerden. Maar er waren ook gasten die van veel dichter bij kwamen, en op zoek waren naar een moment van rust, stilte en onthaasting.

15 jaar later

De laatste jaren werd de combinatie van werk, – beiden zijn begeleider in Licht en Liefde – het onderhoud van het ondertussen veel te grote huis, de moestuin en de kruidentuin én de uitbating van de B&B wel zwaar. Na de coronapandemie begonnen ze na te denken over de toekomst en ondertussen is de beslissing gevallen. Uiteraard moest er eerst uitgekeken worden naar een andere woonst, en nu deze gevonden is, besloten ze de sluiting van de B&B officieel aan te kondigen. Dat ze dat met pijn in het hart doen, is duidelijk, maar “een mens moet keuzes maken”, weet Luc. Annie en Luc kijken met warme gevoelens terug op hun avontuur van de voorbije 15 jaar. Annie: “Als je kijkt naar de mooie boodschappen in ons gastenboek en de hartverwarmende reacties die we kregen toen we de sluiting aankondigden, ben ik er van overtuigd dat we al die jaren een positief verhaal gebracht hebben. En dat doet heel veel deugd!” (ED)