Bavianen uit De Zonnegloed trekken naar Stichting AAP in Nederland om soortgenoten te zoeken

De groene bavianen uit dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren zullen de opvang binnenkort even verlaten en naar Stichting AAP trekken om samengevoegd te worden met andere soortgenoten. Na het overlijden van de twee oudere vrouwtjes is de huidige groep niet meer hetzelfde. Als de dieren het goed met elkaar kunnen vinden zal de huidige groep van drie bavianen uit De Zonnegloed uitbreiden naar een grotere familiegroep van acht volwassen bavianen.

“Na het overlijden van onze twee oudere vrouwtjes, merkten we dat de groep niet meer hetzelfde is. Vooral Robert heeft nood aan een nieuwe vriendinnetje waarmee hij samen kan spelen en vlooien. Ook is het verblijf dat ze nu hebben, groot genoeg om nog extra bavianen op te vangen”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert van dierenopvangcentrum De Zonnegloed.

Grotere familie

“In Stichting AAP zit een groep van vier bavianen die we hier een plaats kunnen geven. Ons verblijf is groot genoeg om nog dieren extra te kunnen opvangen en zo deze dieren terug een hoopvolle toekomst te kunnen bieden. Terwijl onze dieren dus de kans krijgen om een nieuwe grote familie te vormen, kunnen we ondertussen ook nieuwe dieren een warme thuis geven. Stichting AAP heeft veel meer ervaring met samenvoegingen van zo’n grote apensoorten en hebben ook de geschikte accommodatie daarvoor. Het slagen op de samenvoeging heeft daar meer kansen dan hier op De Zonnegloed. Dus in het belang van alle dieren is het allerbeste dat ze naar daar gaan en dat ze weer een grote familie kunnen worden.”

De bavianenfamilie in de Zonnegloed wordt uitgebreid, maar sprake van deelnemen aan een kweekprogramma is er absoluut niet. “Dat is zeker niet, nooit de bedoeling. Ons doel is vooral die vier dieren te kunnen opvangen en te redden. En onze dieren terug in een grotere groep te kunnen houden, is altijd veel beter. Momenteel hebben we twee mannen en één vrouw en dit is niet zo goed voor het ene mannetje. Normaal komen er vier apen bij, maar het kan zijn dat er vijf worden. Dit hangt weer van de vlotheid van de samenvoeging”, legt Karel uit.

Hoopvolle toekomst

“De samenvoeging heeft veel meerwaarde voor de dieren. “Voor de dieren die hier zijn, heeft het hebben van een grotere familiegroep veel meer interactie met elkaar. Veel meer beweging, meer animatie… Van alles meer die enorm goed is voor hun ontwikkeling, gezondheid en gedrag. Voor de groep bij stichting AAP is een vooral een hoopvolle toekomst. Ze krijgen hier een ruim verblijf met allerlei buiten mogelijkheden. Het zijn diersoorten die eigenlijk geen toekomst hebben en die nergens terecht kunnen, daarom ook dat De Zonnegloed dit aanbiedt.”

Aanpassingswerken

Tijdens de afwezigheid van de dieren wordt het verblijf aangepakt. “Een groep van drie en een groep van zeven of acht heeft natuurlijk andere behoeften. We moeten gelukkig niets bijbouwen, enkel wat grote aanpassingen doen”, vertelt Karel. “Het is een groot gebeuren. We zijn nu al bezig met de dieren te trainen zodat we ze gemakkelijk in transportboxen krijgen voor transport. Dan heb je het papierwerk. Nederland is niet ver maar is buitenland, dus een hoop papierwerk. Dan heb je het transport zelf, de samenvoeging, de aanpassingen aan het verblijf. En dan hebben we opnieuw papierwerk om de dieren terug te laten komen, opnieuw transport… Om dan het spannende moment te hebben om ze allemaal in het nieuwe verblijf te verwelkomen. Het zal een lange, spannende en dure weg worden.”

Wanneer de bavianen vanuit Vleteren richting Nederland vertrekken, is nog niet helemaal duidelijk. “We zijn nu volop bezig met al het voorbereidende werk en de nodige papieren in orde te brengen. Wanneer ze zouden terugkeren, is ook niet duidelijk. Een samenvoeging kan enorm snel gaan, maar dit kan ook maanden, zelfs soms jaren duren. Wij gokken op een vijf à zes maanden, maar dit is gewoon een hoopvolle schatting.”