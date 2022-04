Batjes Izegem en Roeselare en Tieltse Europafeesten straks op volle kracht: we zijn weer klaar om te feesten als de beesten

Batjes Izegem

De Izegemse Batjes mogen het vuur aan de lont steken op 17, 18 en 19 juni. Voor de editie van 2020, die uiteindelijk zou geannuleerd worden, lag al een nieuw concept op tafel, gehandtekend door Karolien Delmotte en Jef Maesseele. De huidige (co-)voorzitter van Unizo en haar voorganger. Unizo is met ondersteuning van de stad de organisator van deze driedaagse. Ondertussen sprong Tom Vandecasteele op de kar om die mee te helpen trekken. “Ik ben zelf eigenlijk geen lid van Unizo, maar Saartje wel”, verwijst hij naar zijn partner Saartje Allosserie (Allossa, Marktstraat Izegem). “We doen immers een beroep op heel wat vrijwilligers, ook het team voor de animatie en dat van de straatverantwoordelijken is grondig vernieuwd.”

Het nieuwe concept van de Izegemse Batjes betekent onder meer dat het parcours veel compacter geworden is. “In sommige straten waren er veel lege plaatsen, dat willen we nu vermijden door alles meer te concentreren. In de Roeselaarsestraat eindigt het parcours aan de Heilig Hartkerk, dat geeft als handige bijkomstigheid dat het ziekenhuis ook makkelijker bereikbaar is. Want er is ook veel aandacht besteed aan het veiligheidsplan, de vier meter vrije doorgang is heilig.”

Het parcours boet dus een stuk Roeselaarsestraat in, maar dat betekent niet dat er minder lopende meter standhouders zullen zijn. “De Nieuwstraat en de Wijngaardstraat willen we opnieuw opwaarderen. En op de Wijngaardparking komt David Stekelorum met zijn artiesten de show verzorgen.”

Nog een opvallende verandering is dat de autohandelaars verdwijnen op de Grote Markt. Daar hadden ze sinds jaar en dag een eigen Izegems autosalon. “De garagisten worden verspreid over de straten. Ook voor de verenigingen zoeken we een passend plaatsje. De markt maken we nu vrij voor de gezinnen. Er komt daar heel wat kinderanimatie en op vrijdagavond willen we ook een openingsfuif geven. Iedereen zal daar kunnen meegenieten van muziek, de horeca-uitbaters kunnen er maar wel bij varen.”

Inschrijven voor de Batjes gebeurt online, ondertussen spreken de straatverantwoordelijken hun netwerk aan en is het animatieteam druk in de weer om er een plezante driedaagse van te maken. Zelf staat Saartje Allosserie voor haar eerste Batjes met Allossa. “Voor ons is het dus ook nieuw, hopelijk kunnen we nog heel wat mensen kennis laten maken met onze concept store. Onze bar en tuin zullen ook open zijn en verder is het vooral duimen voor goed weer.”