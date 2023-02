Batipops 2023 bundelt opnieuw 15 Poperingse bedrijven tijdens opendeurweekend: alles over (ver)bouwen, interieur en buitenafwerking

In Poperinge organiseren 15 bouw- en interieurspecialisten een gezamenlijke opendeurdag rond (ver)bouwen, interieur en buitenafwerking tijdens de tiende editie van Batipops 2023 op 11 en 12 maart van 10 uur tot 18 uur.

Tijdens de 10de editie van Batipops zetten 15 bedrijven in Poperinge hun deuren open voor wie plannen heeft om te bouwen of te verbouwen en voor wie inspiratie zoekt op vlak van interieur en buitenafwerking. Aantrekkelijke kortingen, interessante toelichting bij nieuwe producten of technieken en boeiende randactiviteiten zijn de troeven van dit gratis event.

Tiende editie

“Het initiatief is in 2012 ontstaan vanuit enkele bedrijven in Poperinge die tot dan toe steeds op eigen houtje een opendeurdag of andere toonmomenten organiseerden. Het idee groeide om een gezamenlijk opendeurweekend uit te werken met focus op bouwen, verbouwen, interieur en buitenafwerking. Zo ontstond Batipops in 2012 in het kielzog van Batibouw”, aldus de initiatiefnemers van Batipops.

De eerste editie van Batipops was een groot succes en een vervolg leek een logische stap. Na de coronaperiode kan de tiende editie plaatsvinden op 11 en 12 maart van 10 tot 18 uur. “De deelnemende bedrijven bundelden sinds de eerste editie meteen de krachten en middelen. Zo kozen ze van in het begin voor een professionele aanpak met een brede mediacampagne, de verspreiding van een professioneel opgemaakte brochure in de ruime regio en optimale visibiliteit in het straatbeeld. Ook de stad Poperinge verleent haar medewerking”, klinkt het.

Kortingen

De deelnemende handelszaken zijn: Piano’s Verhulst, Tuinmachines Verdonck, Automatic Gates, Polybad, White House, Vareno Keukens, Drafab Green, Desomer-Plancke, Eskimoo, interieurarchitect Miguel Mahieu, Creasleep, Verbeke Haarden, Atelier Whyart, All protect en MV Engineering.

Het weekend van 11 en 12 maart 2023 wordt opnieuw een feest voor de bezoekers. “De deelnemende bedrijven voorzien namelijk een aantrekkelijk programma met interessante kortingen, boeiende toonmomenten en handige tips.”