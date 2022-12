Bataljon Artillerie organiseert opnieuw fysieke jobdag in Kamp van Lombardsijde

Het Bataljon Artillerie rekruteert soldaten kanonniers en houdt daarvoor een jobdag op woensdag 21 december in het Militair Kamp van Lombardsijde (Nieuwpoort). Tijdens de rondleiding krijg je een inkijk in de specifieke leefwereld van de artillerie.

Ook als je eerder een job zoekt als onderofficier of officier, is dit een uitgelezen kans om je te informeren. De militairen vertellen je maar al te graag over hun ervaringen in binnen- en buitenland en beantwoorden al jouw vragen over de kandidaatstelling en de selectieprocedure.

Programma:

– 13.00 uur: Ontvangst aan ingang Kwartier

– 13.15 uur: Briefing Bataljon Artillerie

– 13.45 uur: Briefing Informatiecentrum Brugge

– 14.30 uur: Voorstelling bewapening en materiaal ELOC (Effects Liaison Observation Coordination)

– 15.00 uur: Stellingname Stuksploeg Mortieren

– 15.45 uur: Voorstelling sporttesten (demo, je hoeft geen sportkledij mee te brengen)

– 16.30 uur: Vragenronde en mogelijkheid tot inschrijven kandidatuurstelling.

(PG)