Basketdoelen op Markt De Panne blijven staan ondanks klachten omwonenden

Het initiatief om basketdoelen op de Markt in De Panne te plaatsen tijdens de coronapandemie door de verplichte sluiting van de sportzaal werd destijds goed onthaald. Daarom besliste het gemeentebestuur om ze te laten staan. Toch moest burgemeester Bram Degrieck zich echter onlangs verantwoorden voor de vrederechter nadat omwonenden klaagden over de overlast die deze basketdoelen veroorzaken.

“Een aantal marktbewoners vindt de doelen storend en ze schreven de vrederechter een brief om het weghalen van de basketdoelen te bekomen. Een beetje vreemd om als burgemeester voor de vrederechter te moeten verschijnen, maar soit, we hadden een goed gesprek onder ‘buren’. Ik had liever eerder een gesprek gehad op het gemeentehuis, mijn deur staat altijd en voor elk open!”

“De buurtbewoners hadden een petitie bij met, naar eigen zeggen, 85 handtekeningen van omwonenden van de Markt. Ze wilden de petitie echter niet overhandigen, maar stelden dat alle ondertekenaars het weghalen van de basketdoelen eisten. Een petitie heeft natuurlijk weinig zin als degene voor wie ze is bedoeld, ze niet mag inzien.”

Rust verstoren

“Basketballen zou de rust van de buurtbewoners storen, zowel overdag als ’s nachts en ballen zouden regelmatig terechtkomen tegen private eigendommen of horecaterrassen. Mij lijkt het dat enkelingen de rust van de Moeren zoeken in het hart van onze toeristische gemeente. Ik heb het daar wat lastig mee. We kunnen niet enerzijds ons beklag doen dat jonge gasten te veel op hun X-box in de zetel hangen, en anderzijds hun buitensportactiviteiten wegnemen.”

Doelen blijven

Tijdens de zitting bij de vrederechter kwam het niet tot een verzoening. De basketdoelen zullen blijven staan. Het is jammer dat door het nachtelijke storende gedrag van enkelingen vele sportievelingen zich zouden moeten aanpassen.”

“Om een goed nabuurschap na te streven zal het lokaal bestuur duidelijker ter plaatse communiceren dat balsporten verboden zijn tussen 22 uur en 8 uur (op basis van het politiereglement). Het is uiteraard aan de omwonenden om bij nachtelijke overlast contact op te nemen met de politie. We zullen dit te gepasten tijde evalueren.”