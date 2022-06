Basketbalveld van Daverlo in Assebroek moet wijken door klagende buurt

Het basketbalveld op de site Daverlo in Assebroek wordt vervangen door een trapveld in gras. Zo hoopt de stad dat er minder hinder is voor de buurt. Want skaters gebruikten ook het basketpleintje, wat voor nogal wat lawaaioverlast zorgde. “Het skatepark wordt niet gesloten”, benadrukt jeugdschepen Mathijs Goderis.

Eerder dit jaar vroeg het buurtcomité Daverlo in Assebroek de Stad Brugge om in te grijpen en een einde te maken aan de overlast van het nabijgelegen skatepark. Preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) verklaarde in de gemeenteraad van februari 2022 dat hij het skatepark absoluut niet wou en wil sluiten, maar beloofde na de Paasvakantie maatregelen, na evaluatie van de toestand ter plaatse.

Hangjongeren

Al vier jaar lang klagen bewoners van de Daverlostraat over het skatepark. Niet alleen de sport zorgt voor lawaaioverlast, maar ook de gettoblasters van de hangjongeren na zonsondergang. Er wordt ook drugs gebruikt, de stad liet al herhaaldelijk afval en een picknickbank verwijderen.

Gemeenteraadslid Chris Marain (Open VLD) bepleitte het standpunt van de buurtbewoners en vroeg de preventiedienst én de politie om gepaste maatregelen te nemen: “Er is al door de sportschepen gesuggereerd om het verharde basketbalveld te vervangen door beach volley.”

Jeugdschepen Mathijs Goderis (Vooruit) blijft bij zijn visie en is niet van plan het skatepark te sluiten: “Dat zou een gevaarlijk precedent zijn. Dan moet je rond elk Brugs speelplein een hekken plaatsen. Er worden gemeenschapswachten ingezet, de politie doet extra patrouilles”, verklaarde hij in een vorige gemeenteraad.

Overlast

De beloofde structurele maatregelen om de overlast te verminderen, zijn momenteel in uitvoering. Volgens sportschepen Franky Demon (CD&V) koos de stad voor de gulden middenweg, zodat er deze zomer minder overlast is: “Behoud van skatepark, maar een trapveld in gras in plaats van een verhard basketbalterrein.”

De stedelijke dienst Openbaar Domein graaft momenteel het basketbalveld af en vervangt het door een trapveld. Niet omdat voetbal populairder is dan basket. “Maar skaters gebruiken ook het basketbalplein, hun wieltjes zorgen voor nogal wat overlast”, geeft Mathijs Goderis toe.