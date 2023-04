Basketballer (57) uit Oostrozebeke gered dankzij AED-toestel én attente darter

Opschudding tijdens de training van de basketbalveteranen Oostrozebeke vrijdagavond. Plots zeeg een van de spelers neer door een hartfalen. Een attente darter kon de 57-jarige man redden met een AED-toestel.

Zoals elke vrijdagavond kwamen ze samen om een balletje te gooien. Sinds 1974 doen de Basketbalveteranen Oostrozebeke dat, sinds de opening ervan is de sporthal hun speelplaats. Voor het plezier, altijd vriendschappelijk. Dat plezier was afgelopen vrijdag echter even heel veraf.

Plots werd een van de spelers namelijk onwel. “Hij had zich neergelegd, maar we zagen vrij snel dat het ernstig was. Hij had geen polsslag mee”, getuigt een van zijn teammaats.

Reanimatie

De reanimatie werd meteen opgestart. Daarvoor werd ook meteen naar de automatisch externe defibrillator gegrepen. Iemand van de dartsclub Triple 20 Riverside OR, die in de cafetaria van sportzaal De Mandelmeersen aan het trainen was en het EHBO machtig is, snelde te hulp. “Gelukkig dat hij er was. Hij heeft mijn ploeggenoot zijn leven gered”, klinkt het.

De onfortuinlijke basketter werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Sinds zondag ligt hij in een gewone kamer waar hij verdere onderzoeken moet ondergaan. “Maar al bij al stelt hij het goed”, aldus de ploeggenoot. “Het was echt schrikken, je maakt dat toch niet elke dag mee. We zijn blij dat hij er nog is.”

Het is een investering, maar je ziet hoe belangrijk ze is

Burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu) is blij met de goede afloop. “De man kwam tamelijk snel weer bij zijn positieven en dat mede dankzij het AED-toestel”, vertelt hij. “We hebben op verschillende openbare plaatsen zoals de scholen, het dienstencentrum en het ontmoetingscentrum. Het is een investering, maar je ziet hoe belangrijk ze is.”

Het is dan ook niet de eerste keer dat zo’n AED-toestel zijn nut bewijst op het grondgebied. “In het verleden werd ook al eens iemand onwel tijdens een feest van OKRA in het OC. De situatie was toen ernstig, maar dankzij het toestel kwam ook die persoon erdoor.” (JD)