Basketbalclub Oostende organiseert benefietavond na gasexplosie van vorige maand: “Het verhaal van Lucien en Lizette mag niet eindigen”

13 oktober zal voor altijd een zwarte dag blijven in Oostende. Die dag werd het hart van de stad opgeschrikt na een gasontploffing. Er vielen drie zwaargewonden en de materiële schade was niet te overzien. Ook saladbar Lucien en soepbar Lizette, waar mensen met een beperking werkten, werden zwaar getroffen. “Het verhaal van Lucien en Lizette mag niet eindigen”, vinden ze bij Basketbalclub Oostende dat op donderdag 15 december een groots benefiet plant.

Op 13 oktober kregen de Oostendse hulpdiensten om 11.19 uur melding van een gaslek op de hoek van de Christinastraat met de Ooststraat. Vermoedelijk had een kraanman tijdens graafwerken een gasleiding geraakt. Politie en brandweer startten onmiddellijk met het ontruimen van de buurt. Exact 17 minuten na de melding, om 11.36 uur, brak de hel los. Het stadscentrum werd opgeschrikt door een zware explosie. Het vrijgekomen gas had zich vermoedelijk opgestapeld in de kelder van het gebouw waar saladbar Lucien gevestigd was. Bij de explosie raakten drie mensen gewond, waaronder twee erg zwaar. Een brandweerman kreeg brokstukken in de rug en werd met verschillende breuken naar het ziekenhuis gebracht. Een politieman en een medewerkster van vzw Duinhelm waren er erger aan toe. Zij werden met zware brandwonden naar het gespecialiseerd ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek gebracht.

In de bres

Ook heel wat omliggende gebouwen liepen schade op. Het gebouw op de hoek van de Christinastraat met de Ooststraat, daar waar saladbar Lucien in gevestigd was, liep de meeste averij op. Het gebouw werd ondertussen afgebroken. Lucien en soepbar Lizette zijn twee inclusieve projecten van vzw Duinhelm, waar mensen met een beperking aan de slag zijn. Het is voor die projecten dat de Oostendse basketbalclub nu in de bres springt. “De gasexplosie heeft heel veel mensen in het hart geraakt”, vertelt Jurgen Vanpraet, ceo van Basketbalclub Oostende. “Dat merken we aan de vele oproepen van ouders van de bijzondere medewerkers van Lucien en Lizette, maar ook van anderen die in principe niets met beide projecten te maken hebben. Iedereen wil wel iets doen. Ook als club willen wij onze maatschappelijke rol vervullen. Daarom organiseren we een benefietavond ten voordele van de toekomst van Lucien en Lizette. Onze basketbalclub is zoveel meer dan onze eerste ploeg en dat vergeet men wel eens. We hebben verschillende jeugdteams, een damesploeg, G-sporters met rolstoelbasket, enzovoort. We vonden dat we iets extra’s moesten doen. Het verhaal van Lucien en Lizette is een tof verhaal en dat verhaal mag hier niet eindigen.”

Bereidwillige artiesten

Vzw Duinhelm liet een week na het drama verstaan dat ze beide projecten in de toekomst weer wilden opstarten, al dan niet op dezelfde locatie. De Oostendse basketbalclub wil de vzw hiermee alvast een ferme duw in de rug geven. “Er zijn op donderdag 15 december twee formules. Enerzijds is er een VIP-buffet dat verzorgd wordt door medewerkers van Lucien en Lizette, anderzijds is er een avond vol optredens. We kregen meteen ook de medewerking van Marcel Vanthilt voor de presentatie. Marcel is zelf een trouwe bezoeker van de beide projecten en hoefde dus niet lang na te denken. Daarnaast is er een showcase van Piv Huvluv en Piet De Praitere, twee rasechte West-Vlamingen. Tot slot geeft Paul Michiels nog een solo-optreden. We zijn dankbaar dat deze artiesten hun duit in het zakje wilden doen.”

Het gebouw op de hoek van de Christinastraat met de Ooststraat werd ondertussen afgebroken. © PETER MAENHOUDT

Bij vzw Duinhelm zijn ze erg dankbaar met de vele solidariteitsacties. “Lucien en Lizette waren binnen onze sector heel vooruitstrevende projecten”, zegt Joke Houdendijcke van Duinhelm vzw. “We profileerden ons als een bijzondere lunchbar. Het was een warm project in het hart van de stad, maar ook in het hart van onze organisatie.”

Het benefiet vindt op donderdag 15 december plaats in basketbalzaal Coretec Dôme. Tickets zijn te koop op de site van BCO of via www.bit.ly/ticketsFilouOostende, elke werkdag op het secretariaat van BCO in de Northlaan en bij de vertegenwoordigers van Lucien en Lizette. Voor het VIP-buffet betaal je 20 euro, ook de showavond kost 20 euro. Er zijn ook steunkaarten te koop voor 10 euro. Daarvoor krijg je toegang tot een wedstrijd van de Oostendse basketbalclub.