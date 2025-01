Basisschool van De Frères luidt alarmbel: bussen door nauwe Nieuwstraat in Brugge bedreigen de verkeersveiligheid van de leerlingen

Acht lijnbussen per half uur zorgen voor een gevaarlijke verkeerssituatie in de Nieuwstraat in Brugge. Bezorgde ouders van leerlingen van de Basisschool de Frères luiden de alarmbel. Volgens burgemeester Dirk De fauw is er geen alternatieve omleiding tijdens de werken in de Dijver. Vanaf dinsdagmiddag zullen agenten het verkeer regelen aan de schoolpoort.

In een open brief aan Brugs burgemeester Dirk de fauw en korpschef Yves Rotty van de lokale poltitie wijst Christine Veugelers op het probleem: “Er is momenteel een omleidingsroute via de Nieuwstraat in het centrum van Brugge voor alle gemotoriseerd verkeer van kracht, gezien er twee weken werkzaamheden op de Dijver zijn. Daar wordt een bushalte en oversteekplaats aangelegd.”

Belofte

“Midden in de smalle Nieuwstraat is de ingang van Basisschool de Frères, waar er door de omleidingsroute een zeer onveilige verkeerssituatie is ontstaan, die vraagt om directe actie. Onze directie heeft contact gezocht met het Stadsbestuur, die kennelijk de korpschef heeft gecontacteerd. Vervolgens heeft de korpschef de directrice beloofd dat er nog twee verkeersagenten tussen 15.30 en 16.00 uur voor de veiligheid van de leerlingen zouden instaan.”

“Desondanks zijn de beloofde agenten helemaal niet komen opdagen, waarop de directrice en een leerkracht van de Frères elk aan een hoek van de straat zijn gaan staan, in een poging de veiligheid van de leerlingen bij het verlaten van de school te garanderen. Tussen 15.30 en 16.00 uur heeft de directrice maar liefst 8 stadsbussen geteld, die door een daarvoor te smalle Nieuwstraat reden.”

Waanzin

“Het is al amper mogelijk om als fietser door de Nieuwstraat te rijden en een tegemoetkomende personenwagen te passeren, laat staan dat het een groter voertuig als een vrachtwagen of stadsbus betreft. Met een bakfiets of een kind in een zitje achterop de fiets, is vertrekken bij de schoolpoort zelfs onmogelijk als er een auto door de straat komt.”

“Iedere vier minuten een stadsbus door de straat laten rijden als omleidingsroute is dus complete waanzin! Er is vanaf het Simon Stevinplein geen enkele aanwijzing zichtbaar dat de rijrichting in de Nieuwstraat is gewijzigd, waardoor er op de hoek van de Oude Burg met de Nieuwstraat al zeer chaotische en gevaarlijke verkeerssituaties zijn ontstaan. Gelukkig zijn er nog geen schoolgaande kinderen of andere fietsers aangereden zijn. Het is wachten op het eerste accident als deze onaanvaardbare verkeerssituatie niet dringend opgelost wordt”, aldus Christine Veugelers.

Verkeersagent

Burgemeester Dirk De fauw reageert als volgt: “Maandagochtend pas is er een eerste contact geweest. Gemeenteraadslid Carlos Knockaert, oud directeur van de Frères, bracht mij op de hoogte. Ik heb de politie verwittigd, maar korpschef Yves Rotty kon nog niet dezelfde dag zijn dienstregeling hals over kop overhoop gooien. Daarom waren er nog geen agenten maandagnamiddag. Maar voortaan zal er bij de start en het einde van de schooltijd een agent het verkeer regelen. Te beginnen dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur.”

“Er is geen alternatief voor de omleiding, die nog tien dagen zal duren. De bussen moeten door de Nieuwstraat, ze kunnen in de Mariastraat geen bocht van 180 graden nemen om de plaats van de werken te vermijden”, aldus Dirk De fauw.