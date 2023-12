Basisschool Ter Molen en Academie voor Beeld Stad Menen lanceren Kunstkuurproject

Basisschool Ter Molen in Lauwe en de Academie voor Beeld Stad Menen kondigden vrijdag de lancering aan van het Kunstkuurproject ‘een cultuurreis rond de wereld’.

Kunst- en cultuureducatie

Kunstkuur is een innovatief programma dat kunst- en cultuureducatie in het hart van het basis- en secundair onderwijs plaatst. Zo werden er in de basisscholen Futura ‘Ons Dorp’ in Menen, GBS Barthel in Rekkem al boeiende samenwerkingen aangegaan binnen de domeinen ‘muziek’ en/of ‘woord’. Op vandaag zijn er ook projecten opgestart binnen ‘de Levensboom’ in Wevelgem en nu dus ook in de basisschool ‘Ter Molen’ in Lauwe. Daar zullen alle leerlingen en leerkrachten gespreid over de drie jaar in contact komen met de insteek van het domein ‘beeld’.

Ook in het secundair onderwijs, met name Futura Wervik en Menen, lopen er tot op vandaag boeiende kunstkuurprojecten en dit op verschillende niveaus en binnen verschillende domeinen. Zo werken leerkrachten DKO en secundair onderwijs in Wervik met leerlingen beroepsonderwijs en in Menen met Okanleerlingen (o’OKAN’ders). “We zien jongeren daar echt openbloeien en nieuwe talenten ontdekken en dit met prachtige resultaten tot gevolg. Zo hebben we in de voorbije schooljaren al een 500-tal leerlingen en leerkrachten kunnen bereiken”, klinkt het.

Schepen van Kunstonderwijs Griet Vanryckegem: “Met kunstkuur zet ik als schepen van Onderwijs in op de artistieke talenten van de leerlingen in de klas. De samenwerking van leerkrachten met kunstonderwijs op school doet alle talenten maximaal groeien.”