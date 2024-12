Basisschool ’t Klavertje bezoekt woonzorgcentrum Duneroze: Kleine klavertjes zijn vlammetjes tegen eenzaamheid

Op dinsdag 17 december trokken de kinderen van het derde en vierde leerjaar van basisschool ’t Klavertje goedgemutst naar woonzorgcentrum Duneroze.

Duneroze is een woonzorgcentrum waar mensen ook terechtkunnen voor een kortverblijf of herstelverblijf. Bezoek van jonge, lachende gezichtjes, daar laden de batterijen van op! Bovendien kwamen de kinderen niet met lege handen. Ze kwamen in het kader van De Warmste Week wensen uitdelen tegen eenzaamheid. Die wensen, daar hadden de kinderen van alle klassen de voorbije tijd naarstig werk van gemaakt…

Tekenen, schrijven, knutselen… en schenken!

In alle klassen werd de voorbije weken gewerkt rond het thema “Eenzaamheid”. Alle kleuters en leerlingen van de lagere school hadden een wens getekend of geschreven en verstopt in een zelfgeknutseld wensdoosje. Vanmiddag zijn de leerlingen van het derde en vierde leerjaar die kleurrijke wensen gaan uitdelen in het woonzorgcentrum Duneroze. Directeur Mieke Bonte was ontroerd: ‘Ik was mee en zag hoe gelukkig de mensen werden van on bezoek en onze attenties. Soms beseffen we niet hoezeer mensen behoefte kunnen hebben aan wat aandacht of een lief gebaar. Er was een lach, een traan, een kus, een applaus…Gewoonweg hartverwarmend.’