Basisschool Sint-Vincentius opent nieuw speelparadijs

De vernieuwde schooltuin van VBS Sint-Vincentius (SIMIZIL) in Zillebeke werd feestelijk geopend door de kinderen van de school, de ouders en medewerkers van MOS. De school investeerde in een groene uitdagende omgeving met speelheuvel, glijbanen, bos, wilgentunnels, buitenkeuken en heel veel ontdekkansen.

“Afgelopen schooljaar werd er gebrainstormd met de kinderen, de leerkrachten en het team van MOS (duurzame milieuvriendelijke scholen) om tot een dergelijk resultaat te komen”, vertelt directeur Anne-Sophie Artois. “We beschikten in Zillebeke over een grote tuin, maar deze was een te groot grasveld. De wens vanuit het team was om meer uitdaging aan te bieden. Er werden plannen getekend en subsidies aangevraagd om het project haalbaar te maken. Wij waren verheugd toen ons project de subsidies van MOS toegewezen kreeg. Zo konden we een speelheuvel van 30 meter lang creëren die voorzien is van meerdere glijbanen en speeltoestellen, alsook een grote buitenkeuken, een apenparcours, insectenhotels, wilgentunnels en een echt stukje speelbos.” De officiële opening gebeurde door de leerlingen na zang, dansjes en een rondleiding voor de ouders.

Dagelijks gebruik

“MOS is een overheidsdienst die helpt om van je school een duurzame en milieuvriendelijke leef- en leeromgeving te maken. Wij gingen de samenwerking aan om de kinderen meer speel- en leerkansen te geven in de tuin. Deze make-over werd door de hele school gedragen via een werkgroep vanuit het team”, vervolgt Evelyne Paesbrugghe die deel uitmaakte van de werkgroep. “De kinderen kijken er enorm naar uit om de tuin dagelijks te kunnen gebruiken. Ik merk dat de leerlingen er rust vinden en samen aan de slag gaan. Wij behielden nog een stukje gras, om een nieuw sportterreintje te openen. Dit zorgt dat ook de sportlessen in openlucht kunnen doorgaan zonder pijnlijke knieën bij een valpartij. Het groene kader is een meerwaarde in onze gebouwen. De leerlingen hebben een zicht op de tuin en ze kunnen er groepswerken en leesmomenten doorbrengen.” (EG)