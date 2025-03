Basisschool in De Haan herdenkt geboortedag Albert Einstein: “Het genie waar onze school haar naam aan dankt”

Op 14 maart wordt de geboortedag van Albert Einstein gevierd en dat lieten ze ook in basisschool Einstein in De Haan – waar de geleerde bol ooit een tijdje vertoefde – niet onopgemerkt voorbijgaan. De hele dag stond er in het teken van de wetenschap.

De dag startte met een boeiende ontdekkingstocht doorheen de wereld van wetenschappers en uitvinders. Via interactieve quizvragen en spannende proefjes leerden de leerlingen over ontdekkingen en innovaties en aan het einde van de voormiddag ontdekten ze welke invloed deze wetenschappers op onze wereld hebben gehad. Na de middagpauze wachtte de spectaculaire voorstelling ‘Wild van water’, gebaseerd op het gelijknamige boek waar Ines Tavernier, biologe bij het Vlaams Instituut voor de Zee en de mama van leerlingen Nina en Maarten, aan meeschreef. Tijdens deze show doken de leerlingen in de fascinerende onderwaterwereld en breidden ze spelenderwijs hun kennis over water en de oceaan uit. “Net als Einstein hebben kinderen veel ‘waarom-vragen’. De antwoorden daarop vormden de basis voor ons boek dat de oceaan in elke huiskamer – en via de shows op vele andere plaatsen – brengt. De show kunnen brengen in basisschool Einstein, met de zeelucht in de neus, is een fantastische ervaring”, aldus Ines.

Samen met haar collega Binke D’Haese verzamelde ze leuke wist-je-datjes en leerrijke activiteiten rond meer dan dertig waterthema’s. ‘Wild van water’ is een wetenschappelijk doeboek vol spannende vragen, sterke verhalen en boeiende experimenten die je gewoon thuis kan uitvoeren. Voor de show gebaseerd op het boek, dalen ze af naar de bodem van de oceaan en voeren ze boeiende experimenten uit.

Eerbetoon

“Met deze dag vol feestelijke en educatieve activiteiten brengen we met onze basisschool graag een eerbetoon aan een van de allergrootste wetenschappers, het genie waar onze school haar naam aan dankt”, aldus directeur Marnic Bos.