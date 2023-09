Basisschool Heilige Familie in Izegem zwaait ‘Meneertje Goeiemorgen’ uit

Alle leerlingen, van kleuter tot zesde leerjaar van de Heilige Familieschool in Izegem, vormden woensdagmorgen een lange erehaag. Gemachtigd opzichter Hans Penners (60) nam afscheid van zijn taak en dat lieten de leerlingen niet zomaar gebeuren. “Ik was echt ontroerd”, bekent Hans.

Izegemnaar Hans Penners was negen jaar op post als gemachtigd opzichter aan de rotonde op het kruispunt van de Meensesteenweg met de Leenstraat, pal aan de Prizma basisschool Heilige Familie dus. Door omstandigheden moet ‘Meneertje Goeiemorgen’ nu echter afhaken. Maar dat lieten ze op de Bosmolens niet zomaar gebeuren…

“Ze noemden me altijd Meneertje Goeiemorgen”, lacht Hans. “Ik begroette de kindjes altijd vrolijk en met een kwinkslag. Op die manier kreeg ik mijn naam. Ik vond het belangrijk dat ze zich op hun gemak voelden. Ik zorgde voor een aangename overgang tussen afscheid van de ouders en de start van de schooldag.”

Veel warme momenten

Hans ging destijds aan de slag als gemachtigd opzichter op aanraden van een oud-collega en vriend. “Na een cursus kon ik dan ook effectief aan de slag. Altijd heb ik dit graag gedaan. We voelden ons ook opgenomen in het team van de school, hoewel er officieel eigenlijk geen link is. Daarom heb ik nog eens iedereen hartelijk bedankt voor de vele warme momenten die ik daar mocht meemaken.”

Het was ook wederzijds. Want als Hans zich op de zaterdagmarkt begeeft, gebeurt het dat een kind hem spontaan om de hals vliegt. “Andere kinderen herkennen me dan weer niet als ik mijn fluohejse niet draag en mijn bordje niet bij heb, maar dan vertellen de ouders wel wie ik ben en volgt alsnog een hartelijke begroeting.”

High five

Nadat hij door de lange erehaag heen was gestapt en werkelijk elk kind een ‘high five’ gaf, mocht Hans Penners op het podium klimmen. Daar werd nog een dansje voor hem opgevoerd, hield directeur Maxim een toespraak en ontving hij nog een geschenk.

“Ik werd overdonderd. Ik dacht dat enkele leerkrachten en een handvol kinderen afscheid zouden komen nemen, maar zo’n plechtigheid…” Hans wordt er even stil van. “Het was echt ontroerend. Ik kan alleen maar andere mensen aanraden ook zo’n taak uit te voeren, want er is wel nood aan opzichters. Vroeger waren we met drie op dat kruispunt, nu nog met twee. Tijdens de coronaperiode werd de leerlingen in- en uitstroom aangepast en waren er nog twee van doen. Maar ik hou er niets dan positieve ervaringen aan over, ik kan het iedereen aanraden. Het is een leuke bezigheid die voldoening geeft.” (MI)