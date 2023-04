Basisschool De Wassenaard steunt drie goede doelen: Kerstrozen brengen 3.000 euro op

Net voor de paasvakantie vond er in basisschool De Wassenaard in Varsenare een heel bijzonder ‘Wassenaardmomentje’ plaats. Er werden die dag immers drie cheques van 1.000 euro overhandigd aan drie goede doelen.

Elke maand vindt er in basisschool De Wassenaard in Varsenare een ‘Wassenaardmomentje’ plaats. Dan komen alle kinderen samen op de speelplaats van de school om samen met de leerkrachten en de directeur iets te vieren, te herdenken of gewoon om naar aanleiding van een of andere gelegenheid gezellig samen te zijn.

“In november vorig jaar organiseerden we met enkele collega’s van het team Toape Tegoare zoals elk jaar een kerstrozenactie”, vertelt Ingrid Standaert, leerkracht van het vijfde leerjaar. “Dit initiatief is ontstaan toen enkele collega’s van ons korps de strijd tegen kanker moesten aangaan. Om hen een hart onder de riem te steken, zamelden we geld in voor de dienst oncologie van het AZ Sint-Jan. Met het geld kocht men materiaal om de patiënten wat meer comfort te bieden bij hun herstel en revalidatie. Het initiatief werd een groot succes en sindsdien herhalen we onze actie elk jaar. Stilaan breiden we onze doelen verder uit. Elk jaar kiezen we ook een goed doel voor mens, dier en natuur.”

Vaste waarde van de actie blijft de dienst oncologie van het AZ Sint-Jan. Dit jaar koos de school ook voor ‘Kat zoekt thuis’, een organisatie die zwerfkatten opvangt en probeert een nieuwe thuis te geven. Als derde doel werd geopteerd om geld te donoren aan een gezin uit Varsenare dat zich inzet voor vluchtelingen.

Nieuwe goede doelen

“We haalden 3.000 euro op met onze kerstrozenactie, waardoor we elke organisatie een cheque van 1.000 euro konden overhandigen. We zijn iedereen die ons steunde heel erg dankbaar en bekijken nu al welke twee nieuwe doelen we, naast de dienst oncologie, in 2023 zullen steunen”, besluit Ingrid Standaert. (Philippe Decruynaere)