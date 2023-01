Basisschool De Polyglot pakt uit met winterbar

Basisschool de Polyglot te Spiere-Helkijn kende na de kerstvakantie opnieuw een vlotte maar ook drukke opstart. Met het aangepaste leerplan worden proeven pas na de vakantie afgenomen. Dit brengt ook naast de schoolbanken enkele gevolgen met zich mee. De jaarlijkse kerstmarkt die georganiseerd werd ter aanvullen van het oudercontact wordt ingewisseld voor een winterbar.

Met de eerste editie van de Winterbar hoop basisschool de Polyglot een schot in de roos te schieten, aldus directeur Marijke Desmet.“Het is zo dat de succesvolle kerstmarkt al enkele jaren niet plaatsvond omwille van corona. Met het nieuwe leerplan komt alle leerstof dichter op elkaar en is het moeilijk om alles voor december rond te krijgen. Als gevolg daarvan is het ook onmogelijk om een herhalingsperiode en een proevenperiode te voorzien. We besloten om de proevenperiode in januari in te plannen. Het valt op dat meerdere scholen dit al ingevoerd hebben.”

Daarmee worden niet alleen de agenda’s van de leerlingen, maar die van iedereen die dicht bij de school betrokken is, aangepast. De rapportbespreking in december liep altijd samen met de kerstmarkt. Daarom werd het concept van de winterbar in het leven geroepen. “We voorzien een heleboel standjes met braadworsten, oliebollen, drankjes… Daarnaast is er ook een boekenbeurs voorzien. “De organisatie wordt voorzien door het schoolcomité en ouders @ school. De opbrengsten gaan dan ook naar een kas die in de toekomst het leefbeleid op school zal aanpakken. Zo is het de bedoeling dat er op de speelplaats een plek zal voorzien worden waar de kinderen een boekje kunnen lezen”, vertelt de enthousiaste directeur. (SV)