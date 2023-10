Basisschool De Ark in Oekene organiseert twaalfde Parkours voor muco

Voor de twaalfde keer organiseert de vrije basisschool De Ark in Oekene Parkours. De loopwedstrijd voor kinderen en volwassenen, op zaterdag 14 oktober, moet geld opbrengen voor de behandeling van mensen die mucoviscidose hebben.

Mucoviscidose – kortweg muco – is een erfelijke, chronische aandoening waarbij taaie slijmen de werking van de longen en andere organen ernstig verstoren.

Merel Gadeyne (14) heeft muco. Ze was leerling in De Ark, toen bij haar de ziekte werd vastgesteld. Ondertussen gaat het met haar al iets beter, door de vele behandelingen. “Doordat ik door mijn ziekte zelf heel vaak dingen tegen mijn zin moet doen, kwamen de leerkrachten van De Ark, mijn ouders en vrienden op het idee om te starten met Start to Run”, vertelt ze. “Na tien weken trainen onder begeleiding van Veerle Dejaeghere konden de deelnemers – een 75-tal ouders en vrienden – vijf kilometer lopen. Dat wilden ze laten zien aan alle andere ouders en de leerlingen, en zo ontstond de eerste Parkours.”

Wie maakt deze mooie loopwedstrijd waar? Sandrine Verstraete, juf in De Ark: “Al twaalf jaar kunnen we op dezelfde groep medewerkers rekenen, waarvoor een hele grote dankjewel. Zo’n zestig mensen zetten zich in. Iedereen heeft een eigen taak: van sponsoring zoeken tot inschrijvingen organiseren, en de dag zelf bijvoorbeeld de sporthal en het parcours klaarzetten. En al twaalf jaar kunnen we op trouwe sponsors rekenen, die zo’n zeventig procent van onze sponsors uitmaken. Dat vinden we echt fantastisch. De vele helpende handen komen vanuit Kloen, Vives, De Ark Oekene, vrienden, familie, Oekenaars en de onmisbare vrijwilligers. Dankzij al die mensen blijven wij als werkgroep Parkours ervoor gaan. We blijven ook hopen dat men ooit een ‘wondermedicijn’ vindt. Onze volledige opbrengst gaat naar de Muco-vereniging.”

De kids run, van het eerste kleuter tot het vierde leerjaar, start om 14 uur. Per leeftijd lopen eerst de meisjes, daarna de jongens. Om 15.30 uur is er de vijf kilometer, om 16 uur de tien kilometer. De vooraf ingeschreven lopers krijgen een goed gevulde goodie bag. Er zijn mooie prijzen voor de eerste drie in elke categorie.

Na de loop is er een tombola voor alle aanwezige deelnemers. En een hapje en een drankje vind je in De Ark. (SBR)