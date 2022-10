Baseballclub Pitbulls eert oud-speelster Griet De Schrijvere met een tornooi: “Griet, we spelen jouw spel”

Begin februari overleed Griet De Schrijvere op 41-jarige leeftijd. Ze was één van de boegbeelden in de softballwereld en bereikte zelfs de Europese top. Om haar te eren organiseert base- en softballclub Wielsbeke Pitbulls op 22 oktober het Griet De Schrijvere Memorial Tornooi.

Begin januari kreeg Griet te horen dat ze botkanker had. Na een korte strijd overleed ze op 4 februari. Ze wijdde haar leven softball. Ze zette haar eerste stapjes bij de Wielsbeekse club Pitbulls. “In 1999 werd ze kampioen met onze club, maar haar ambities lagen elders. Ze speelde onder meer bij Heist-op-den-Berg Afterburners, Brasschaat Braves en Chicaboos’s Stabroek. Ze schitterde zelfs aan de Europese top bij Roef Moergestel en beproefde haar geluk een jaar in Nieuw-Zeeland. Ondanks ze een bekende naam was in het softball, bleef ze toch voor altijd verbonden met onze club”, weet Tijs Van Canneyt van de Wielsbeke Pitbulls.

De verschillende ex-clubs Griet staken de koppen bij elkaar. Al snel besloten ze een herdenkingstornooi te organiseren. “Op zaterdag 22 oktober nemen alle Belgische ex-clubs van Griet het tegen elkaar op. Mensen die geen club meer hebben, vormen een Allstar Team. Als eerbetoon voor Griet spelen we haar spel.”

Motivator

De softballster was voor Tijs en de Pitbulls meer dan gewoon een speelster. “Ze was een verbindende figuur en een motivator. In ploegverband en in het verenigingsleven kon ze iedereen motiveren het beste van zichzelf te geven. Griet was geliefd bij haar medespeelsters en coaches, maar ook bij haar tegenspeelsters en de officials. We missen haar lach elke dag.”

Griets twee zussen Veerle en Nele speelden ook softball. Ze waren verrast toen ze hoorden van het herdenkingstornooi. “We vinden dit een heel mooi initiatie, want Griet was een bekende figuur in de softballwereld”, reageert zus Nele. “Eigenlijk is het niet te geloven. In oktober veroverde ze nog de landstitel, in januari kreeg ze het harde verdict. Ze was zo sportief en zo gezond. In een maand tijd verloor ze haar strijd tegen kanker. Hoe dan ook zullen wij aanwezig zijn en maken we er een goeie dag van vol mooie herinneringen.”

Het tornooi vindt plaats tussen 9.30 en 17 uur op het sportcentrum Kraaienhof. ‘s Avonds organiseert de base- en softballclub nog een eetfestijn in OC de Coorenaar in Desselgem en is er nog een afterparty in Jeugdhuis Contrast, waar Griet stichtend lid van was.