Bart Willaert heeft een passie voor Citroën 2pk’tjes: “Ik heb al 43 exemplaren”

Bart Willaert (42), afkomstig uit Koekelare en nu woonachtig in Zevekote, is al jaren een grote fan van de Citroën 2pk’tjes, in de volksmond beter bekend als ‘geitjes’. Zijn collectie telt intussen al zo’n 43 exemplaren en ze mag gerust nog groter worden.

Bart Willaert is gehuwd met Esther De Schrijver en papa van de 13-jarige Maxime. Als medezaakvoerder en boekhouder-informaticus is hij dagelijks aan de slag in het familiebedrijf Bouwmaterialen Willaert. Naast zijn gezin en job, heeft hij één grote passie: het verzamelen en eigenhandig restaureren van geitjes! Deze kleine wagentjes van het Franse Citroën, waarvan de productie sinds 1990 is gestopt, ogen charmant en zijn erg populair bij verzamelaars. Zijn passie voor deze 2pk’tjes ontstond in zijn kindertijd.

“Als kind waren mama en papa vaak druk in de weer met hun bedrijf in bouwmaterialen, waardoor ze mijn zusje Cleo niet altijd op tijd konden ophalen aan BS De Lettertuin, De Toekomst; het wijkschooltje gelegen in de Veldstraat”, steekt Bart van wal. “Cleo, nu 34 jaar oud, was toen vijf lentes jong en dus bracht de juf haar geregeld naar huis met haar 2pk’tje. En zij vond dat zo leuk dat ons vader zei, we gaan er eentje te kopen om in de tuin te zetten. En zo sloop de microbe mijn lijf binnen. Met behulp van onze garagist begonnen we te sleutelen aan andere 2pk’tjes en is het een echte passie geworden. In mijn loods staan er 43 prachtexemplaren, allemaal zelf hersteld, gerestaureerd en indien nodig het koetswerk opgelapt en opnieuw gelakt. Ze dateren van de jaren 1950 tot 1990.”

Daarnaast heeft hij zich tot doel gesteld om van elk land waar ooit geitjes werden geproduceerd, minstens één exemplaar in zijn bezit te hebben. Citroën produceerde tussen 1949 en 1990, ongeveer 5 miljoen exemplaren in tal van verschillende landen.

Oudste ‘geit’ van België

Bart Willaert kent van elk exemplaar in zijn bezit het bouwjaar en andere details zo uit zijn hoofd. Maar alles begon met het 2pk’je die zijn vader kocht voor z’n zus Cleo, waarin zoveel jaren later zelfs nog haar handtasje stak waarmee ze naar school ging. “We hebben het geitje na restauratie in de kleuren van haar handtasje gespoten. Ook heb ik de oudste geit van België, gebouwd in oktober 1950. Ik kocht ze in 1996 voor 500 Franse franc zowat 75 euro. Hoeveel die nu waard is, ik durf er geen cijfer op plakken”, vertelt Bart openhartig.

Ook een Citroën Bijou, een kleine coupé in polyester die werd gebouwd in Slough, Engeland en een van de 694 Sahara-modellen die Citroën in Frankrijk heeft gebouwd een 2pk met twee motoren en benzinetank onder de zetel, bouwjaar 1963 siert zijn verzameling. “Ons eerste geitje die we in huis haalden is van 1983, komt uit Frankrijk en is ééntje van de 3.898631’, maar in mijn collectie zit ook een postgeit van 1974. Deze komt uit Vorst en ze hebben er slechts 15 van gemaakt. Opmerkelijk aan de postgeit is dat het stuur rechts staat, zo moest de postbode niet uitstappen om de brieven in de bus te droppen.”

James Bond

Opvallend in zijn collectie: een knalgele 2CV. “Ja, die werd in 1981 speciaal gebouwd in Frankrijk om reclame te maken voor de James Bond-film For your eyes only. Er zijn er slechts 500 van gemaakt en hoofdrolspeler Roger Moore heeft ermee rondgecrost in die film. Je ziet zelfs de kogelgaten in de carrosserie”, besluit Bart Willaert zijn verhaal.