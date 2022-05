Bart vecht terug na kanker en wint patisserieprijs

Donderslag bij heldere hemel vorig jaar in september. Patissier Bart Fremout uit Ruddervoorde kreeg te horen dat hij aan lymfeklierkanker leed, een diagnose die aankwam als een mokerslag. Na drie maanden chemo en bestraling is het kwaadaardige gezwel verdwenen en vecht Bart terug, al blijft de vermoeidheid zijn lichaam geselen. Vorige week zette hij de heropstanding in: hij won de wisseltrofee Georges Boute.

Die prestigieuze wedstrijd, genoemd naar de man die ooit aan de basis lag van wat later het eerste Brugse Vormingsinstituut zou worden (nu Syntra West), gaat uit van de gastronomische school Ter Groene Poorte. De deelnemers dienen een sierstuk te maken, bestaande uit eetbare grondstoffen en met een taart erin verwerkt. De creatie moet gebruikt kunnen worden om in een etalage van pakweg een bakkerij of een tearoom te staan. Dit jaar moesten de kandidaten hun sierstuk maken met als opgelegd thema ‘de bloem in al haar schoonheid’.

Chemo en bestraling komen zwaar aan

Bart Fremout (45), oorspronkelijk uit Sint-Kruis Brugge afkomstig, woont met zijn vrouw Lorène Pyra (44) en hun 16-jarige tweelingdochters Ellen en Julie in de Leegtestraat in Ruddervoorde. Bart is bakkerijtechnicus, een diploma dat hij aan Ter Groene Poorte behaald heeft. Zijn hele beroepsleven al werkt hij als patissier, intussen zo’n 26 jaar, waarvan de laatste 16 jaar in dienst van bakkerij en tearoom Carpe Diem in de Wijngaardstraat in Brugge. Hij creëert er de verfijnde gebakjes waar zowel de toeristen als de Bruggelingen zo dol op zijn.

“Hopelijk is alle leed voor mij nu stilaan geleden”

“Begin 2021 voelde ik een klein gezwel in mijn hals, maar het deed geen pijn en ik had er geen hinder van”, doet Bart zijn verhaal. “Dus besteedde ik er geen aandacht aan en leidde mijn leven van elke dag. Tot ik in september dan toch op consultatie ging naar het AZ Sint-Lucas en het resultaat van de echografie me trof als een bom. Ik bleek namelijk aan lymfeklierkanker te lijden : de Ziekte van Hodgkin. Ik werd doorverwezen naar het AZ Sint-Jan, waar ik vanaf oktober eerst twee maanden zware chemo te verwerken kreeg en vervolgens nog een maand bestraling. De chemo maakte me enorm misselijk. Ik voelde me wekenlang doodziek en kreeg het niet alleen fysiek maar ook mentaal hard te verduren. Op oudejaarsdag 2021 zat de behandeling erop, met het goede nieuws dat het gezwel verdwenen was, hopelijk voorgoed.”

Ook overdag nog behoefte om te slapen

Bart wil zo vlug mogelijk opnieuw fulltime in Carpe Diem gaan werken, maar hij blijft gigantisch veel last hebben van een loom gevoel. “Net alsof ik een enorm gewicht moet torsen”, zegt hij. “Tegen de middag ben ik doodop. Ik werk intussen halftijds, want volle dagen kan ik jammer genoeg nog niet aan. Temeer omdat we in het bakkersatelier al om 3 uur in de vroege ochtend starten, wat in mijn halftijdse job ‘maar’ om 5 uur is. Ik volg kine en probeer zoveel mogelijk weerstand op te bouwen. Toch kan ik niet anders dan veel slapen, ook overdag. Kanker en de behandeling ertegen vallen niet te onderschatten. Dan nog los van de schrik die je voelt om te hervallen.”

Na vier tweede plaatsen nu de overwinning

Bart was al viermaal tweede geworden in de Wedstrijd Georges Boute en besloot dit jaar opnieuw deel te nemen, al was het maar om op die manier zijn ziekte definitief achter zich te laten.

“Ik heb keihard aan mijn sierstuk in het bloementhema gewerkt”, vertelt hij. “Hoofdzakelijk uit suiker gemaakt en met de taart erin. De creatie prijkt op een grondvlak van 60 bij 60 centimeter en is zo’n 90 centimeter hoog. Ik heb ze op een kussen gelegd om ze van bij mij thuis voorzichtig voor de jurering naar Ter Groene Poorte te voeren. Het stuk staat intussen in de etalage van Carpe Diem.”

De winnende creatie van Bart Fremout in de Brugse wedstrijd Georges Boutte. Voornamelijk uit suiker gemaakt. Bijzonder knap! © JS

Er bleken zich acht deelnemers voor de wedstrijd ingeschreven te hebben en jawel, Bart behaalde oververdiend de zege. Op de proclamatie vorige week kreeg hij de wisseltrofee Georges Boute.

Winst in Brugse wedstrijd is een opsteker

“Dit is mijn overwinning op de kanker”, zegt Bart. “Ik heb bewezen opnieuw op een hoog niveau te kunnen presteren. Al voel ik me nog altijd niet optimaal in mijn vel. Er zal tijd moeten overgaan om weer de Bart van vóór de ziekte te worden. Sowieso is de winst in de wedstrijd een opsteker.”

“De lovende reacties hebben me deugd gedaan. Iemand van amper 45 jaar die plots kanker krijgt, het is zo oneerlijk. Maar kom, hopelijk is alle leed voor mij nu stilaan geleden en is de strijd tegen die vreselijke kwaal in mijn voordeel beslecht. Ik moet geregeld op consultatie om te laten onderzoeken of de kanker niet terugkeert. Dat zijn beangstigende momenten. Je staat er pas écht bij stil hoe belangrijk een goede gezondheid is, als je ziek wordt. Dan wil je dat de miserie snel achter de rug is.”