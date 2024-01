Bart Tommelein verwelkomt zevende kleinkind in vijf jaar tijd: “Ik ben een gelukkige opa”

Bart Tommelein is opnieuw opa geworden. De Open VLD’er is vijf jaar burgervader van de Oostendenaars en in dezelfde periode werd hij, met de geboorte van Bob, ook al zeven keer grootvader. Zijn dochter Justien en haar partner Wiebe kregen hun eerste kindje.

Burgemeester Bart Tommelein poseerde na de geboorte trots met Bob, ondertussen al zijn zevende kleinkind. Hij heeft vijf kinderen, waarvan drie kinderen uit een eerste huwelijk. Ondertussen zijn er ook heel wat kleinkinderen. “Het begint al op een voetbalploeg te lijken hé”, lacht de burgemeester.

Alles laten vallen

“Toen ik startte als burgemeester is Elena geboren, zij is ondertussen vijf jaar. Daarna volgde Hervé, die ondertussen vier is. Later kwamen ook sterrenkindje Jeanne, Ida en de tweeling Joseph en Médart. Met Bob erbij zitten we aan vier jongens en drie meisjes, dat is mooi verdeeld”, zegt de trotse opa. “Het is een ongelofelijke ervaring om in vijf jaar tijd en vijf jaar burgemeester zeven keer opa te worden. Het blijft altijd een speciale ervaring omdat het telkens een beetje anders is. Ik hoop dat die kleine jongen in een mooie samenleving kan opgroeien. Ik kan enkel maar gelukkig zijn.”

Toen opa Bart het nieuws vernam tijdens een vergadering liet hij alles vallen om op babybezoek te gaan. “Mijn familie gaat voor alles.”