Bart Tommelein toonde Ensor aan EU-leiders: “President Macron stelde veel vragen over Oostende”

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) blikt tevreden terug op de North Sea Summit. Hij begroette de EU-leiders persoonlijk en was verrast door de interesse van de Franse president in Oostende. De burgemeester toonde het gezelschap een schilderij van Ensor.

“Het was een historisch moment waarbij de inspanningen van de opeenvolgende leiders van deze stad bekroond werden met een ‘Ostend declaration’. Daarbij komt onze naam op het vlak van energie, energiebevoorrading en -beheer in de geschiedenisboeken”, evalueert Bart Tommelein daags na de EU-top. “Ik had een dubbel gevoel bij de dag. Enerzijds is het erg belangrijk als op één dag negen EU-leiders en in hun zog een pak ministers de stad betreden. Op het vlak van veiligheid en organisatie was dat allemaal niet zo eenvoudig en er rustte een zware verantwoordelijkheid op ons. Het was een erg gespannen dag. Maar als je dan ’s avonds thuiskomt en alle beelden herbekijkt, dan kan ik daar qua beeldvorming voor onze stad alleen maar van dromen.”

Macron

Toen hij minister was, ontmoette Tommelein heel wat mensen. “Het waren toen vaak collega’s die dezelfde bevoegdheden hadden. Dit keer waren het de regeringsleiders. Een aantal mensen ken ik. Marc Rutte ontmoette ik al enkele keren en de premier van Luxemburg is een persoonlijke vriend. Olaf Scholz zag ik voor de tweede keer, maar president Emmanuel Macron ontmoette ik dan weer voor het eerst. Die ontmoeting was uitzonderlijk, heel aangenaam en zal me bijblijven. Hij had een enorme interesse in de stad en stelde me een rits vragen. Hij was gecharmeerd en wou weten wat hier allemaal gebeurt en hoe we het toeristisch deden. Wellicht heeft zijn interesse in Oostende te maken met het feit dat hij hier niet zo ver vandaan, net over de grens in Amiens, werd geboren. Het was voor mij een aangenaam gesprek met de Président de la République France.”

Burgemeester Tommelein en gouverneur Carl Decaluwé begroeten de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. © GF

Betoging

“Zondag kregen we melding van een betoging tegen de Franse president en we hebben het zekere voor het onzekere genomen. We waren goed voorbereid. Er was gelukkig maar een magere opkomst van enkele tientallen actievoerders. Ze konden demonstreren op de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Er waren geen incidenten en na de top kreeg ik van premier Alexander De Croo te horen dat Oostende de lat op alle vlak hoog had gelegd en hij ons bedankte voor de goede organisatie.”

Aan tafel

In het Fort Napoleon kregen de 19 regeringsleiders en ministers een diner. “Het verliep vlekkeloos en er was een heel ontspannen sfeer, maar wat ze aten mag ik niet meedelen”, zegt Quinten Goekint die de catering verzorgde met één van de North Sea Chefs. Bart Tommelein schoof niet mee aan tafel. “Natuurlijk niet want ik ben geen minister en was ook geen gastheer. Ik heb hen als burgemeester ontvangen en uitleg gegeven.”

Ensor

En die uitleg was goed gekozen : Tommelein presenteerde een impressionistisch schilderij van James Ensor en duidde het Ensorjaar in 2024. “De keuze viel op een olieverfschilderij Grote marine / Zonsondergang’ uit 1885. Het is van de stad sedert 1966 en is het grootste werk van Ensor dat we bezitten. Hij focust hier op het weergeven van licht en kleur en werd in die periode geïnspireerd door Rembrandt en Turner. Ik duidde waar Ensor woonde en dat het ging om één van de Ensors grotere canvassen.”