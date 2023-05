Bart Tommelein opent eerste sterrenregister voor stilgeboren kinderen in Oostende: “Ik weet hoe belangrijk dit is voor rouwproces”

Voortaan kunnen ouders van stilgeboren kinderen die minder dan 140 dagen in de buik van de moeder zaten, ook aangifte doen in Oostende. Er is een symbolisch register aangelegd. Voor de betrokkenen is het een grote steun. Voor burgemeester Bart Tommelein is dit een belangrijk initiatief, want hij is ook opa van een sterrenkindje.

“Dit is een belangrijk element in het rouwproces voor mensen die er nood aan hebben”, reageert Burgemeester Bart Tommelein. Hij werd twee jaar geleden opa van een sterrenkindje. “Jeanne is stilgeboren ter wereld gekomen en dat bracht heel wat teweeg bij mezelf. Ik weet dus dat het belangrijk kan zijn dat mensen een rouwproces vervolmaken met een aangifte. Ik heb intussen meerdere kleinkinderen, maar dat neemt het gemis niet weg aan dat meisje die het niet haalde.”

Naar parlement

De burgervader liet zijn gevoel spreken en gaf een knuffel en steun aan de ouders. Tommelein koppelt er ook een parlementair initiatief aan : “Oostende is de eerste stad die dit zo regelt voor kindjes die minder dan 140 dagen door de moeder werden gedragen. Ik zal in de commissie Binnenlandse Zaken vragen om in heel Vlaanderen een initiatief te nemen zodat ze weten hoe ze het kunnen organiseren en er wat uniformiteit in zit.”

“Dat kind is er al voor de ouders. Ze hebben een naam gekozen en kijken uit naar de komst”

Er was al een officieel register voor kinderen die na 180 dagen zwangerschap of kort na de geboorte overlijden. “Hiervan moeten ouders aangifte doen op het stadhuis en krijgt het een voornaam en naam”, zegt schepen voor burgerlijke stand Hina Bhatti (Open VLD). Voor kinderen die tussen 140 en 180 dagen in de buik zaten is de keuze aan de ouders om dat aan te geven. Voor stilgeboren kindjes jonger dan 140 dagen is er wettelijk geen mogelijkheid om aangifte te doen.

“Dat kind is er al voor de ouders. Ze hebben een naam gekozen en kijken uit naar de komst. Omdat we ook voor die groep ouders erkenning willen geven, komt er dus dit symbolisch sterrenregister op het stadhuis. Dat betekent dat vanaf nu aangifte kan gedaan worden, ook van vroeger overleden sterrenkindjes. Dat kan online of ter plaatse en het register zal te bekijken zijn door de ouders.” Zij krijgen een akte en witte linten om op de koesterweide en in de koesterboom op te hangen.

Eerste aangifte

Laura Devriese kwam haar kindje Ubbe aangeven. “Het is nog geen zes maanden geleden dat ik Ubbe verloor en ik vond het belangrijk dat ik de aangifte kwam doen. Ik kwam 21 dagen te kort om Ubbe vrijwillig aan te geven en zonder dit initiatief zou ik uit de boot gevallen zijn.”

Laura is tevreden over hoe ze werd ontvangen: “Het was een officieel moment, maar het was zeer laagdrempelig en voor andere ouders ook toegankelijk. Ik kreeg een registratie en lintje dat ik samen met mijn gezin later zal ophangen.”

Ook Anneleen Fransen van de vzw Boven de Wolken die sterrenkindjes fotografeert, was present.