Bart Maertens neemt met team deel aan World Butchers’ Challenge: “Ons mooie ambacht in de kijker”

Slager Bart Maertens, die samen met zijn vrouw Lore Huyghebaert een slagerij in Brugge en Sijsele runt, maakt deel uit van het Belgische team op de World Butchers Challenge in Parijs. “Met de deelname willen we het slagersvak op een aantrekkelijke manier in de kijker zetten”, zegt Bart.

Van 26 maart tot en met 1 april heeft in Paris Expo Porte de Versailles in Parijs de World Butchers’ Challenge plaats. Het evenement wordt ook wel de Olympische Spelen voor slagers genoemd. Nationale teams uit zestien landen nemen het tegen elkaar op in een vergelijkende test waarbij de stielkennis en de creativiteit van de slagers worden gejureerd. Voor het eerst in het bestaan van het evenement neemt er ook een Belgisch team deel. Ze noemen zichzelf de Belgian Butcher Bulls en slager Bart Maertens (36) die samen met zijn vrouw Lore Huyghebaert (34) een slagerij in de Brugse wijk Christus Koning en in Sijsele uitbaat, maakt er deel van uit. De Belgian Butcher Bulls nemen het op tegen vijftien andere nationale teams van over de hele wereld.

“De vleessector staat vaak in een negatief daglicht”

“Ons team bestaat uit zes onafhankelijke slagers, waarvan er vier uit West-Vlaanderen komen. Het is wel zo dat wij elkaar kennen en elkaar opgezocht hebben om een deelname te bespreken. Daarvoor moesten we ook een dossier indienen en de organisatie van World Butchers Challenge heeft dat dus goedgekeurd”, legt Bart Maertens uit. “Dit tweejaarlijkse initiatief werd in 2011 opgericht als een competitie tussen Australië en Nieuw-Zeeland en is dus uitgegroeid naar een internationaal evenement, met deelnemers uit onder meer Canada, Brazilië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.”

Knelpuntberoep

Op de eigenlijke competitiedag, 31 maart, moeten de deelnemers een halve koe, een half varken, een lam en vijf kippen op een professionele, verzorgde manier versnijden volgens de regels van de kunst en die op een aantrekkelijke manier op een toonbank etaleren. “Verder moeten we ook enkele bereidingen om direct te consumeren voorzien voor de jury”, weet Bart. “Waarom we deelnemen? Omdat de vleessector al te vaak in een negatief daglicht staat en het vak van slager ook een knelpuntberoep is. Met een deelname aan zo’n prestigieus evenement willen we tonen wat een mooie ambacht het is, vooral naar de jongere mensen toe.”

Info: www.worldbutcherschallenge.com en www.butcherbulls.be.