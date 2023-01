Bart Jay Junior Vandecasteele is de Krak van Veurne: “Ooit wil ik olympisch kampioen worden”

Voor Bart Jay Junior Vandecasteele, actief in de paardensport, is deze overwinning in de Krak-verkiezing een onverwachte, maar heel mooie erkenning. “Een olympische titel zou mijn leven compleet maken.”

Hoewel hij amper vier jaar in de paardensport actief is, heeft Bart Jay Junior Vandecasteele uit Houtem nu al een indrukwekkend palmares bij elkaar gesprokkeld. Na vorig jaar al een uitzonderlijk seizoen te hebben gekend, bevestigde de 17-jarige Houtemnaar met een mogelijk nog straffer jaar. “In totaal behaalde ik een 30-tal overwinningen, waardoor ik absoluut van een geslaagd jaar kan spreken”, klinkt het bij Bart Jay Junior Vandecasteele. “Vooral de Jeugd Olympische Spelen, waar ik tweede werd met het team en vijfde individueel, waren een hoogtepunt.”

Bart Jay Junior Vandecasteele Privé Bart Jay Junior Vandecasteele (17) werd geboren in Veurne en groeide op in Houtem, waar hij nu enkel nog van april tot september verblijft. Hij is de enige zoon van Bart Vandecasteele (52) en Carolle Debandt (42). Loopbaan Bart Jay Junior bereidt zich via thuisstudie voor om z’n diploma in de richting economie-talen via de examencommissie te behalen. Als hij zijn secondair diploma heeft, wil hij via afstandsonderwijs verder studeren in een economische richting. Vrije tijd Sinds zijn vijfde deed Bart Jay Junior aan wielrennen, een sport die hij nog steeds met de paardensport combineert. De paardensport ontdekte de Veurnaar zo’n vier jaar geleden via zijn ouders, die een professioneel bedrijf in de paardensport hebben. Bart Jay Junior heeft ook tot zijn 13de gevoetbald, achtereenvolgens bij WS Bulskamp, VV Alveringem en KSV Veurne.

“De overwinning in de Krakverkiezing komt eerlijk gezegd als een complete verrassing. Ik ken natuurlijk veel mensen binnen de paardensport, maar dat mijn prestaties ook in Veurne zo zijn opgevallen, had ik niet verwacht. Het gebeurt niet vaak dat de paardensport zo prominent in beeld komt, dus het is een mooie manier om de paardensport in Veurne op de kaart zetten”, reageert Bart Jay Junior, die door vrienden vaak gewoon ‘Junior’ wordt genoemd. “Maar ik word ook steeds meer ‘Bart’ genoemd. Mijn vader heet ook zo, wat voor mijn moeder handig is als ze ons beiden voor iets nodig heeft.” (lacht)

Reclame gemaakt

“Campagne heb ik niet echt gevoerd voor deze Krakverkiezing, maar ik heb het wel op sociale media gedeeld in de paardencommunity. Ik denk echter vooral dat mijn grootvader, Willy Debandt, veel reclame heeft gemaakt. Hij komt veel onder de mensen in Veurne, dus ik denk dat hij er wel iets mee te maken heeft, hoewel hij dat zelf ontkent”, lacht Bart Jay Junior, die dit interview geeft vanuit Spanje, waar hij in de winter vaak verblijft om te trainen.

Komend seizoen

De jonge Veurnaar is met meer bezig dan de paardensport alleen. “Ik ben een sportfreak in hart en nieren en keek al van toen ik kind was amper naar kinderprogramma’s, want ik wilde altijd naar Eurosport kijken. (lacht) Voor ik in de paardensport actief was, heb ik altijd aan wielrennen gedaan. Ik heb dat trouwens weer opgepakt en ben van plan om binnenkort nog eens deel te nemen aan een wedstrijd. Daarnaast ben ik sinds kort ook ambassadeur van JustWorld International, een liefdadigheidsorganisatie waarmee ik in contact kwam tijdens de Jeugd Olympische Spelen. Zij zetten zich onder meer in voor onderwijs in ontwikkelingslanden.”

Ook voor het komende seizoen heeft de jonge Veurnaar al enkele duidelijke doelen gesteld. “Momenteel ben ik me rustig aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ik ben de jonge paarden rustig aan het opleiden. Met die paarden wil ik de komende jaren dan doorgroeien naar een hoger niveau. Verder staat in juli het EK in Italië op het programma en wil ik de overstap van de juniors naar de jonge renners goed verteren. Mijn ultieme droom? Van toen ik 5 jaar oud was, zei ik al dat ik ooit olympisch kampioen wil worden. Dan zou het leven compleet zijn.”