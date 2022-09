Bart, Greet en Bavo zijn de nieuwe leden van vzw Keurbroederschap De Witte Ranke

De vzw Keurbroederschap De Witte Ranke uit Poperinge introniseerde afgelopen maandag drie nieuwe leden: Bart Mostaert van Goeste, Greet Six van Atelier Hortense en Bavo Vanden Broeck van het Folkfestival Dranouter. Voor de intronisatie inspireerde gastspreker Trui Chielens, afkomstig uit Reningelst, het publiek met haar illustraties.

Vzw Keurbroederschap De Witte Ranke werd gesticht in 1983 en ijvert voor de belangen van streekgastronomie, hop(scheuten) en toerisme in Poperinge en bij uitbreiding de Westhoek. Jaarlijks houdt de vzw een intronisatiefeest in september. “Traditioneel start deze feestelijke dag met een ‘Groet aan het Beeld’ op de binnenkoer van het hopmuseum. Daar staat immers de Dochter van Pupurn, naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de vzw in 2003 aan de stad geschonken. Na de koffie op het terras van De Plukker pub werkten een tiental leden van De Witte Ranke mee aan de Groet. Ze namen het woord en getuigden over hun engagement en plezier bij De Witte Ranke”, vertelt baljuw Bart Wemaere. Hij leidde ook de academische zitting in en lichtte een tipje van de sluier over de geplande activiteiten volgend jaar naar aanleiding van de 40ste verjaardag van de vzw.

Gastrede

“Gastspreker Trui Chielens illustreert regelmatig voor De Standaard en De Tijd, Feeling en Knack, voor verschillende theaterhuizen, culturele campagnes en maakt kinderboeken voor uitgeverij De Eenhoorn, LANNOO en Querido. Haar illustraties zweven tussen droom en werkelijkheid. Ze werkt op een grafische manier, met sobere lijnen en een beperkt kleurenpalet. In haar werk staat de mens centraal. Haar stijl is melancholisch, maar fris en vol speelse dynamische observaties. Via een attractieve voorstelling stelde Trui haar werk voor waarbij ze focuste op ‘the making of’ en haar inspiratiebronnen toelichtte.” Na de gastrede volgde de intronisatie.

Artisanale ijsproducten

“Meter Marleen Baelde stelde Bart Mostaert voor. Opgegroeid in een milieu dat zweert bij lokale producten werd Bart in Poperinge een gekend gezicht als winnaar van de eerste editie van Win Je Winkel. Het werd het startschot voor Goeste, een boetiek met artisanale ijsproducten. Al is dat assortiment intussen danig uitgebreid. Intussen is er zelfs een tweede vestiging, restaurant Goeste op de Grote Markt. Tegelijk ontpopt Bart zich als de grote promotor van initiatieven als de korte keten, Koket of efficiënt en milieubewust vervoer van gekoelde goederen. De jongste tijd ontwikkelt Goeste ook eigen producten waaronder kolasiroop”, zegt Bart.

Taartatelier

Greet Six werd voorgesteld door peter Geert Pyck. “Na omzwervingen in Spanje, Griekenland en Zweden én een carrière in de textielsector volgde Greet, intussen gehuwd met Dieter Goens en mama van drie kinderen, een opleiding bakkerij en chocolaterie in Oudenaarde. Haar liefde voor het bakken werd zo groot dat ze in 2015 in haar Reningelst van haar hobby haar beroep maakte en Atelier Hortense uitbouwde. Sinds 2019 is dit taartatelier gehuisvest in de volledig gerestaureerde maalderij, sinds jaar en dag eigendom van de familie Six. Greet verwelkomt intussen al jaren jong en oud met sterke lokale gerechten met focus op taart en gebak.”

Muzikaal ambassadeur

“Bavo Vanden Broeck is vandaag vooral gekend als directeur van het Folkfestival Dranouter, maar Bavo is daarnaast ook een echte muzikale ambassadeur voor de regio. Of zeggen de namen V for Vendetta, Dr. Vroman of Twee Hondjes niets meer? Bavo pinde zich duidelijk niet vast op één muziekgenre, zelfs niet louter op muziek. Als performer draagt hij al decennia bij tot de muzikale sterkte van deze regio. Naast performer is hij dus beroepshalve voltijds bezig als festivalorganisator. De jongste jaren wist hij een nieuwe wind te laten waaien, ook binnen de folk- en festivalwereld van Dranouter. Wim Chielens is de peter van Bavo.” Na de officiële intronisatie werd het feest verder gezet in restaurant Amfora in Poperinge bij keurbroeder Glenn Bondue.