Bart Geernaert wordt nieuwe directeur van Musea Brugge

Na een selectieprocedure is Bart Geernaert uitgekozen als nieuwe directeur van Musea Brugge. Hij is sinds mei 2015 coördinator van De Republiek. Daarvoor was hij zakelijk leider bij Vrijstaat O./KAAP en coördinator van Het Entrepot.

Bart Geernaert volgt Jonathan Nowakowski op, laatstgenoemde muteerde vorig najaar van Musea Brugge naar de Stad Brugge, om hoofd te worden van de dienst communicatie en city marketing. Bart Geernaert wordt eindverantwoordelijke voor de overkoepelende werking van Musea Brugge.

Verspreid over dertien locaties in Brugge komen jaarlijks bijna een miljoen bezoekers over de vloer om de collecties en gebouwen te bewonderen. De nieuwe directeur zal rechtstreeks leiding geven aan de afdeling Zakelijk Beheer, waaronder de teams bedrijfsorganisatie, digicel, onthaal & uitbating, infrastructuur & veiligheid en projectcoördinatie.

Goesting

Bart Geernaert: “Ik sta te popelen om met veel passie en goesting deze uitdagende opdracht bij Musea Brugge aan te vatten”, zegt Bart Geernaert. “De collectie die behoort tot de absolute wereldtop, BRUSK als culturele omwenteling met nieuwe stedelijke dynamiek en het capabele team van experten waarmee ik mag samenwerken, zijn voor mij de triggers om voor deze job te gaan.”

“Ik ben oprecht trots dat ik de kans krijg om met het volledige directieteam dit alles te helpen uitbouwen tot een duurzaam, internationaal en cultureel ondernemend verhaal, verder bouwend op de weg die enkele jaren terug al is ingeslagen. Ik laat met De Republiek een zeer warm nest en een innovatieve culturele speler achter, maar dat doe ik gelukkig in vele goeie handen.”

Ervaring

Brugs cultuurschepen Nico Blontrock stelt: “Voor Bart is het culturele veld geen onbekende. Hij heeft al verschillende jaren ervaring als leidinggevende in een culturele omgeving. Die ervaring zal nu goed van pas komen voor zijn functie als directeur van Musea Brugge.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw staat er heel wat op de planning voor Musea Brugge: “Ik denk in de eerste plaats aan de opening van onze nieuwe tentoonstellingshal BRUSK en de bijbehorende museumsite. Bart zal niet onbeslagen op het ijs komen, want hij heeft in het verleden al bewezen dat hij op een gemotiveerde en inspirerende manier een team kan aansturen. We wensen hem alle succes toe in zijn nieuwe functie.”

De startdatum wordt in onderling overleg bepaald.