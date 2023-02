Bart en Matthias amuseren zich in vernieuwde Ninofriet

Volgende week is het exact twee jaar geleden dat de enige frituur in Nieuwenhove met Bart Fourneau en Matthias Desimpel nieuwe eigenaars kreeg. Zij gaven Ninofriet onlangs een grondige opfrisbeurt.

In februari 2021 gaven Eddy en Lea, decennialang de vertrouwde gezichten van Frituur Nieuwenhove in het dorp der mirakelen, de fakkel door aan Bart Fourneau en Matthias Desimpel, een enthousiast koppel uit Waregem met horeca-ervaring. Zij gaven de frituur een nieuwe naam: Ninofriet.

Enkele weken geleden gaven ze de frituur ook letterlijk een nieuwe aanblik. “Vroeger was onze frituur – simpel gesteld – een veranda met een verouderde werkruimte erachter. Dat gebouwtje hebben we vervangen door een gloednieuwe unit, waardoor het aangenamer werken is. Behalve de frituur zelf, is er een keuken en een opslagruimte”, zegt Bart. “Het was niet simpel om die werken uit te voeren. Op tien dagen tijd is het gebeurd, het was dag en nacht werk.”

Dankzij de vernieuwingswerken is het voor Bart en Matthias gemakkelijker om hun huisbereide gerechten klaar te stomen. “We hebben nu meer plaats en een ruimere keuken om ons stoofvlees, onze vol-au-vent, onze balletjes in tomatensaus en onze spaghetti te bereiden. In de zomer gaan we ons nog meer toeleggen op koude schotels.”

Omweg? Geen probleem

Volgende week donderdag staan Bart en Matthias exact twee jaar in de frituur. “We amuseren ons. We waren een beetje bang dat de ingrijpende werken op de Deerlijkseweg, die twee jaar duren, ons parten zouden spelen. Maar dat valt goed mee. Onze vaste klanten – sommige mensen komen uit Desselgem of Ingooigem – doen met plezier de omweg. Dat doet deugd.”

De openingsuren van Ninofriet blijven onveranderd. De frituur is dagelijks open van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21.30 uur (tijdens het weekend vanaf 18 uur). Op vrijdag is de zaak open tot 22 uur. Op zondagmiddag en maandag blijft de frituur gesloten.

(PNW)