Bart en Laïla Koubaa lanceren ‘Buiten de lijntjes’, een kleurwoordenboek voor kinderen op de vlucht

‘Buiten de lijntjes’ is een kleurwoordenboek in zes verschillende talen, bedoeld voor kinderen op de vlucht die hier een nieuwe thuis vonden, een boekje dat de fantasie prikkelt en de liefde voor taal en beeld wil doorgeven.

Aan dit boekje in zes talen (Nederlands, Frans, Arabisch, Engels, Duits en Oekraïens) werkten heel wat mensen mee. Buiten de vijf redactieleden die voor de vertaling zorgden, was het concept en het verhaal in handen van het schrijverskoppel Bart en Laïla Koubaa. De illustraties zijn van Mattias De Leeuw, Laura Janssens, Eva Mouton en Wide Vercnocke. Evelien Gillis zorgde voor het boekontwerp. De Zuidnederlandse Uitgeverij zorgde voor het financieren van het papier, druk- en bindwerk van deze uitgave.

Bart en Laïla Koubaa overhandigden aan burgemeester Peter Roose van Veurne en schepen van Cultuur Guido Hoste enkele boekjes die straks gratis in de bibliotheek van Veurne ter beschikking worden gesteld.