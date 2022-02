Bart en Claudia uit Diksmuide moeten bij heropbouw na brand creatief zijn door alsmaar oplopende prijsstijgingen

De steeds oplopende prijsstijgingen in de bouwsector spelen heel wat mensen met bouwplannen parten. Wie kan, stelt sneller zaken uit. Maar wat als je géén andere keuze hebt dan door te gaan? Bart en Claudia uit Diksmuide overkomt het, nadat ze hun huis moesten heropbouwen na een brand. “Het gaat om keuzes maken en creatief zijn”, zegt Bart. “Een terras stellen we uit en we doen noodgedwongen veel meer zelf.”

Acht maanden geleden moesten Bart D’Hulster (29) en Claudia Cogghe (32) hun bouwproject in de Nieuwmolkenkaasstraat in Diksmuide stilleggen. Op zaterdag 19 juni vernielde een zware dakbrand het nieuwe dak van het huis dat ze verbouwden.

Een slechter moment was amper denkbaar: het koppel woonde al op de gerenoveerd bovenverdieping met hun dochtertje Elle (1). “Het einde van de verbouwingen was in zicht want we wilden in november klaar zijn. Tot de brand letterlijk roet in het eten gooide.”

Verzekering

“We moesten na de brand niet alleen denken aan een tijdelijke huisvesting en de heropbouw, maar ook aan het kostenplaatje”, zegt Bart. “We kozen in 2020 bewust voor een houtskeletbouw. Maar toen we eraan begonnen, explodeerde de prijs van het hout in het voorjaar van 2021. Alleen al door het hout zijn we toen in het rood gegaan met ons budget. Plots kwam die brand er en moesten we het dak volledig opnieuw laten leggen. Dit terwijl de prijzen van bouwmaterialen alsmaar opliepen. De verzekering keerde ons een totaalbedrag uit waarbij ze al rekening hielden met stijgende prijzen. Maar niet met een stijging van 30 tot 40 procent voor sommige materialen. Bovendien hebben we ook voor een ander dak gekozen met meer hout in verwerkt. Alleen al de houtskeletbouw en het dak deden ons budget met 15.000 euro ontsporen.”

Benefiet

En dus moest het koppel creatief zijn. “We kozen ervoor om zoveel mogelijk zelf te doen. Het oude dak afbreken, wegvoeren en helpen met de opbouw van het nieuwe dak. Ook tussenmuren zetten we zelf, net als water en elektriciteit. Dat zijn zaken die we eerst gingen uitbesteden, maar dan zouden we nog veel meer in het rood gaan.”

Dan nog moesten ze keuzes maken: het terras kunnen ze voorlopig niet leggen. “Door creatief te zijn proberen we alles binnen de perken te houden. Ook de cheque van de benefiet van onze buren (voor een bedrag van 7.261 euro, red) konden we echt gebruiken. Onze dankbaarheid daarvoor is echt enorm groot.”

“Tot slot opteerden we niet voor een huurhuis. Wat we vonden lag te ver, was te duur of kwam met een langlopend contract. Daarom trokken we in bij mijn ouders in Merkem. Stilaan komt het einde in zicht: we hopen Elles tweede verjaardag eind april in ons nieuwe huis te vieren. En daarna geven we een housewarming voor iedereen die ons hielp”, belooft het koppel. (JH)